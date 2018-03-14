У США захотіли видворити посла Росії, закрити всі російські консульства

Росія здійснила напад на одного із найближчих союзників США і має за це заплатити

У якості відповіді на використання Росією хімічної зброї на території Великої Британії, всі країни-члени НАТО мають на знак солідарності відкликати своїх послів із Москви та видворити послів Росії. До цього у колонці, оприлюдненій у виданні The Washington Examiner закликав Майкл Рубін, дослідник аналітичного центру American Enterprise Institute.

"США також могли би закрити і російські консульства: якщо виникне потреба у діалозі, завжди можна звернутись до посла Росії в ООН", - відзначив Рубін.

Як відомо, 14-го березня голова уряду Великої Британії Тереза Мей заявила, що у відповідь на отруєння на території Королівства колишнього російського шпигуна Скрипаля, з країни буде вислано 23 російських дипломатів. Офіційний Лондон також відкликав запрошення до країни на адресу міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Британці також зменшать рівень офіційної делегації до Росії на чемпіонат світу з футболу.

У Росії дії уряду Великої Британії назвали провокацією та пообіцяли не забаритись із відповіддю.

Путін дійде висновку не лише, що йому зійде з рук навіть і вбивство, але і що Захід надто слабкий, щоб реально захищатись

Експерт American Enterprise Institute та колишній посадовець Пентагону, Рубін також закликає до припинення віз усім громадянам Росії, які пов'язані із її урядом.

"Мандрівки до США, Об'єднаного Королівства та ЄС мають бути привілеєм, а не правом. І якщо Росія хоче ізолюватись ще більше, запровадивши власні візові обмеження, її економіка понесе втрати", - пише Рубін.

Оглядач відзнача, що подібні заходи не мають сприйматись як перегин.

"Росія здійснила напад на одного із найближчих союзників США і має за це заплатити. Якщо ж Державний департамент США, зовнішньополітичне відомство Великої Британії та міністри закордонних справ ЄС вдадуться до символічних погроз, Путін дійде висновку не лише, що йому зійде з рук навіть і вбивство, але і що Захід надто слабкий, щоб реально захищатись. Це була б надзвичайно небезпечна ситуація, адже Путін вирішить, що може вдатись до таких дій (як отруєння Скрипаля - прим. ГА) будь-де, можливо, навіть у Вашингтоні", - попереджає Рубін.

Білий дім досі офіційно не пов'язав Росію із замахом на Скрипаля, проте президент США Дональд Трамп дав знати, що Америка налаштована погодитися із висновками Великої Британії, щойно буде ознайомлена із ними.

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