Словаччина пам’ятає вбивство журналіста і вимагає знайти замовників

Десятки тисяч словаків вийшли на демонстрації 21 лютого в річницю зухвалого вбивства журналіста Яна Куціака та його нареченої Мартіни Кушнірової.

Демонстранти привертали увагу до того, що попри арешт та висунення обвинувачень чотирьом підозрюваним у вбивстві, розслідування досі не назвало замовника.

Куціак досліджував проблеми корупції у Словаччині, маніпуляції з податками та зловживання коштами з програм ЄС.

27-річну пару застрелили вдома поблизу Братислави. Їхні тіла виявили через чотири дні.

Згідно з даними розслідування, які публікує міжнародне об'єднання журналістів - розслідувачів OCCRP, виконавці отримали 50 000 євро готівкою та обіцянку списати 20 тисячний борг.

Ян Куцяк співпрацював з OCCRP - Organized Crime and Corruption Reporting Project (Проект висвітлення організованої злочинності та корупції), досліджуючи проникнення італійського мафіозного угрупування “Ндранґета” у Словаччині.

Ключовий підозрюваний Золтан Андрушко сказав, що гроші за вбивство йому запропонувала Алена Жушова, перекладачка з італійської мови, яка відкидає причетність.

Згідно з OCCRP Золтан Андрушко, залучив до виконання убивства колишнього працівника поліції Томаша Сабо, а той - свого родича, колишнього військовослужбовця Мірослава Марчека.

Слідство має інформацію, зокрема з відеокамер спостереження, що підозрювані кілька тижнів стежили за будинком майбутніх жертв, які готувалися одружитись у травні.

Згідно з оприлюдненою версією слідства, Сабо увечері 21 лютого 2018 року зайшов у помешкання молодої пари і пострілом у голову вбив спочатку Мартіну, а потім Яна - кількома пострілами в груди.

Андрушко, Сабо, Марчека і Жушову заарештували і їм висунули обвинувачення у причетності до вбивства. Іншим особам обвинувачення у цій справі не висували.

OCCRP вказує на відсутність очевидних мотивів Алени Жушової, яка згідно з обвинуваченням заплатила вбивцям.

Ян Куцяк ніколи не писав про Жушову, але писав про відому особу, з якою співпрацювала перекладачка; йдеться про найбагатшого підприємця Словаччини Маріана Кочнера.

Кочнер перебуває в ув'язненні у зв’язку з іншими справами, про деякі з них писав Куцяк, але тепер підприємця не пов’язують з убивством журналіста.

OCCRP повідомляє, що Кочнер відкидає будь-яку причетність, а його адвокат також відмовився говорити на цю тему.

Влада і журналісти

Повідомлення про вбивство журналіста і його нареченої 21 лютого 2018 року шокувало Словаччину, де злочин називають небувалим в історії країни.

Величезні демонстрації та міжнародний розголос призвели до відставки тогочасного прем’єр-міністра Роберта Фіцо, кількох міністрів, керівника поліції і директора спеціальної служби боротьби з корупцією.

Але дострокових виборів, як вимагали опоненти влади, оголошено не було й урядова партія Смер залишилася при владі.

Агентство Reuters повідомляє, що Роберт Фіцо, досі офіційний голова Смер, за кілька днів до річниці убивства Куціака сказав журналістам: “Ви найбільші злочинці, найбільше шкоди цій країні завдали ви ”.

Чинний прем’єр-міністр Словаччини Петер Пеллеґріні у день річниці вбивства журналіста заявив: ”Розслідування вбивства - один з пріоритетів цього уряду. Я хочу, щоб убивства більше не розділяли наше суспільство”.

Понад 400 журналістів підписали відкритого листа із зобов’язанням закінчити роботу Куціака та з вимогою прозорості уряду.

“Ми дізналися, що в поліції, в прокуратур та в уряді є люди, які не хочуть захищати журналістів, натомість вони захищають тих, про кого ми пишемо репортажі”, - йдеться у листі.

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