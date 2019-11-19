Американському полковнику українського походження Віндману пропонували стати міністром оборони у Зеленського - слухання у Конгресі

У вівторок у Конгресі розпочалась друга серія відкритих слухань у справі щодо можливого імпічменту президенту Дональду Трампу. До обіду перед представниками розвідувального комітету Палати представників свідчать Директор з європейських справ Ради національної безпеки Білого дому полковник Александер Віндман, що має українське походження, та помічниця віце-президента Майка Пенса Дженніфер Вільямс.

Відповідаючи на запитання юридичного радника республіканців Стіва Кастора, Віндман заявив, що він був присутній у Києві під час інавгурації Зеленського, і що йому, американському громадянину, екс-секретар РНБО Олександр Данилюк тричі пропонував йому обійняти посаду міністра оборони України у новому уряді Зеленського. Віндман сказав, що рішуче відмовився від пропозиції та повідомив про це своєму керівництву.

У своїй вступній промові Віндман звернувся до свого батька, який привіз свою родину до США з радянської України у 1979: "Тату, не переживай, зі мною все буде добре, бо я говорю правду". Він також сказав, що, крім англійської, вільно говорить українською та російською.

Тату, не переживай, зі мною все буде добре, бо я говорю правду

Також, відповідаючи на запитання юридичного радника демократів Дена Голдмена, він заявив, що не знає про жодні "достовірні докази" українського втручання у вибори президента США 2016 року, однак знає, що такі чутки просуває російський президент Володимир Путін.

Дженніфер Вільямс заявила, що телефонна розмова між Трампом і Зеленським 25 липня була "незвичайною", у порівнянні з розмовами з іншими світовими лідерами, адже "вона включала дискусію про те, що виглядало як внутрішньополітичне питання" - там згадувалась конкретна справа - щодо компанії Burisma.

Вона відмовилась коментувати інший дзвінок між віце-президентом США Майком Пенсом і Зеленським 18 вересня, тому що він засекречений. Алде Вільямс повідомила, що перше питання, яке Зеленський підняв під час зустрічі із Пенсом у Варшаві 1 вересня була затримка військової допомоги Україні. За її словами, Пенс не пояснив Зеленському причину затримки, але "запевнив його у незмінній підтримці України".

Розмова між Трампом і Зеленським була "незвичайною"... бо включала дискусію про внутрішньополітичне питання

У свою чергу конгресмен-республіканець Девін Нунес наполягає на притягненні до свідчень у Конгресі викривача з Білого дому.

Саме його скарга на нібито порушення з боку президента Трампа спричинила початок розслідування щодо можливого імпічменту.

Нунес звинуватив викривача у заангажованості проти Трампа й координації своїх дій із демократами.

Демократи наполягають на необхідності захистити викривача та зберегти ім'я цієї особи у таємниці з міркувань безпеки. Через це голова розвідувального комітету, конгресмен-демократ Адам Шифф, перервав Нунеса, що розпитував Віндмана про те, із ким він обговорював розмову Трампа й Зеленського. Таким чином, ймовірно, Нунез спробував дізнатись посаду викривача (відомо, що це представник розвідки Білого дому) й відтак встановити його особу.

Примітно, що коли Нунес ставив Віндману одне із запитань, він звернувся до нього словом "пане" (mister), але той виправив його: "Правильно - полковник".

Пообіді у вівторок у Конгресі свідчитимуть колишній спецпредставник держдепу із питань України Курт Волкер та Тім Моррісон, колишній старший директор з європейських справ Ради національної безпеки Білого дому.

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