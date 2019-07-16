Росія порушує права меншин і підриває єдність в Україні, - США в РБ ООН

Делегації США, Великобританії, Німеччини, Польщі використали нагоду проведення слухань, протягом яких Росія намагалась привернути увагу до "мовного закону" в Україні, для того, щоб підтвердити свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

На інформації про утиски меншин з боку Росії, жорстоке поводження з боку Росії з кримськими татарами та українцями у Криму та на Донбасі наголосила делегація США.

"Починаючи з 2014, російські окупаційні сили здійснюють кампанію насильства, зокрема десятки позасудових убивств та примусових зникнень, ув’язнень і тортур проти кримських татар, етнічних українців та інших. Ми закликаємо Росію закінчити систематичне жорстке поводження із кримськими татарами та українцями у Криму та на Донбасі. Ми знаємо про придушення Росією освіти та мов національних меншин у Криму", - наголосив Родні Гантер, координатор Місії США в ООН з політичних питань.

Поки президент Зеленський обіцяє зробити кроки, аби зміцнити відносини між Києвом та українцями, які живуть на сході України, Росія не перестає підривати єдність

Гантер схвально відгукнувся про зусилля Зеленського спрямовані на зміцнення відносин з українцями, які проживають на неконтрольованих територіях і протиставив такі намагання підривній діяльності Росії.

"Ми схвально оцінюємо підтримку президентом Зеленським просування української мови заради національної єдності. Поки президент Зеленський обіцяє зробити кроки, аби зміцнити відносини між Києвом та українцями, які живуть на сході України, Росія не перестає підривати єдність, як приклад – рішення Москви видавати паспорти українцям, які живуть у зоні конфлікту", - наголосив представник США.

"Надуманою" назвала тему слухань, ініційовані Росією у Раді Безпеки ООН українська делегація. Слухання стосовно українського "мовного закону", на думку української делегації, є спробою надати політичну підтримку проросійським партіям на українських виборах та відвернути увагу світу від роковин збиття літака Малайзійських авіаліній МН17 в небі над Донбасом.

Країна, яка століттями придушувала українську мову і силою заміняла її на російську в усіх сферах публічного життя, не має права вказувати, якою мовою ми маємо говорити і писати

"Порушуючи цю надуману проблему лише за 4 дні до парламентських виборів в Україні, Москва намагається надати політичну підтримку проросійським партіям Водночас Москва намагається відвернути увагу від річниці збиття російськими військовими літака MH-17, і від виконання Мінських угод. А точніше – їхнього наполегливого невиконання Росією", - заявив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.

"Країна, яка століттями придушувала українську мову і силою заміняла її на російську в усіх сферах публічного життя, не має права вказувати, якою мовою ми маємо говорити і писати", - додав посадовець.

Росія намагалась провести подібні слухання в травні, але на той час, Рада Безпеки ООН проголосувала проти проведення таких слухань.

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