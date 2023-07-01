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Американські волонтери вивозять українське мистецтво з Харкова та показують його в США
У США волонтери рятують українське сучасне мистецтво від бомб і забуття. Вони взялись за місію показати сучасне українське мистецтво з Харкова. Дві харків'янки, які проживають у Лос-Анджелесі, заснували неприбуткову організацію Art territoryUA. Жінки хочуть довести, що українське мистецтво може стати гравцем на міжнародному ринку.
У будинку харків’янки Ольги Севериної у Лос-Анджелесі десятки картин. Це мистецтво українських сучасних художників, які її колеги вивезла до Лос-Анджелеса. Їхня мета показати ці роботи американській публіці.
"Це культурна дипломатія в чистому виді. Наша велика ціль зараз, коли весь світ почув український голос, дізнався, що таке є Україна - рухатись далі, відбудовувати цю дипломатію і показувати, що українське мистецтво воно не десь в дев'яностих залишилося, а це сучасне мистецтво, воно рухається". – розповідає Ольга Северина, співзасновниця організації Art territory UA
Ольга Северина є співзасновницею неприбуткового проекту Art territory UA, мета якого врятувати українське мистецтво від наслідків війни та пропагувати його світові.
Інша співзасновниця проекту, мистецтвознавиця Марія Мануленко каже, все почалось із того, що вона разом із подругою у червні торік влаштувала виставку українських митців Колорадо. Серед них були роботи художників, які на той час перебували на фронті.
"Виставка була дуже успішна. Тобто ми продали майже на дев'яносто тисяч доларів двадцять вісім картин". – каже Марія Мануленко, співзасновниця організації ArtterritoryUA.
Після такого успіху Марина зв'язалась з Ольгою і вони започаткували проект. Працюють Марина і Ольга поки що здебільшого із харківськими митцями. За рік організували 5 виставок-фандрейзингів у різних штатах США. За цей час зібрали понад 800 тисяч доларів. Інколи Марина вивозила роботи самотужки, з Харкова, який бомбили росіяни.
"Американська публіка дуже вражена якістю, майстерністю роботи і зацікавленістю українським мистецтвом". – каже Марія Мануленко.
В ArtterritoryUA кажуть - не лише намагаються показати роботи українських художників та зібрати гроші на армію, але й підтримати самих художників. Багато з них покинули рідні міста чи вирушили на фронт.
Поліна Кузнецова, молода українська художниця, яка все життя творила у Харкові. Після повномасштабного вторгнення Поліна стала вимушеною переселенкою в естонському Талліні - та через 6 місяців повернулась в Україну. Щоправда, не рідного Харкова, а до Києва. Зараз вона пише часто як ніколи - всі свої почуття передає на полотно. Жінка каже, як художниці їй важливо, щоб ці роботи побачив світ.
"Люди, які мені допомагають і які цим займаються, вони показують світу. Для мене зараз дуже важливо показувати мистецтво. Щоб привертати увагу і для нашої країни, і просто аби показати, хто ми є українці", – каже художниця Поліна Кузнецова.
Це дуже швидко може зникнутиОльга Северина
В ArtterritoryUA наголошують, що не лише сучасне українське мистецтво потребує уваги, а й те що зберігається у музеях, особливо в областях, які страждають від постійних обстрілів.
"Це дуже швидко може зникнути. Ми бачимо це і для мене це великий біль, тому що я розумію, що багато музеїв, багато спадщини цієї, вона все залишилась зараз, і я не знаю, в якому стані. Тобто це теж всі музеї. Це велике питання, як вони там зберігаються, яка температура, яке світло? Це дуже боляче думати про це", – каже Ольга Северина, співзасновниця організації ArtterritoryUA.
ArtterritoryUA також співпрацює з Четвертим блоком - харківським музеєм плакату, тож до виставок також залучає і плакатне мистецтво.
Згідно з даними ЮНЕСКО, культурної, освітньої та наукової агенції ООН, після російського вторгнення 24 лютого минулого року було пошкоджено понад 240 об’єктів української спадщини.
Станом на 22 лютого 2023 року ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 241 об’єкта з 24 лютого 2022 року: 106 культових споруд, 18 музеїв, 86 будівель, що представляють історичний та/або художній інтерес, 19 пам'ятників, 12 бібліотек.
Українські офіційні особи кажуть, що російські війська пограбували або пошкодили понад 30 музеїв — у тому числі кілька в Херсоні, в Маріуполі та Мелітополі. Українські прокурори та керівники музеїв кажуть, що, зокрема, у Херсоні росіяни вкрали понад 15 тисяч предметів образотворчого мистецтва та унікальних артефактів.
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- Голос Америки
США зацікавлені, щоб Україна та Китай продовжували діалог - Білий дім
США зацікавлені, щоб Україна та Китай продовжували діалог, щоб Китай міг більше дізнатися для себе про українську позицію. Про це заявив кординатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
"Ми заявляли, що КНР потенційно може підтримати певне врегулювання шляхом переговорів. Дуже важливо, що президент Сі провів розмову з президентом Зеленським, ми були раді це бачити, оскільки до того часу вони насправді не відкривали для себе українську перспективу. Тому ми заохочуємо, щоб цей діалог продовжувався", - сказав Кірбі.
Він також нагадав, що США не приховували стурбованості тим, що Китай не приєднався до західної спільноти у питанні засудження російської агресії та запровадження санкцій щодо РФ.
"Стосовно Китаю, ми б не хотіли бачити, що будь-яка нація полегшує для пана Путіна вбивство українців. Ми не хочемо, щоб будь-яка нація утримувалася від притягнення його до відповідальності. Китай ухвалює власні рішення, ми дуже чітко дали зрозуміти, якою є наша позиція. Ми дуже чітко висловили свою стурбованість такими країнами, як Китай та іншими країнами, які не беруть участі в міжнародних санкціях", - сказав Кірбі.
Тим часом голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що "геостратегічна історія цього століття, ймовірно, визначатиметься відносинами між Сполученими Штатами і Китаєм, а також тим, чи триватиме конкуренція, чи буде натяк на війну великих держав."
Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи заважає допомога Україні належній військовій підтримці Тайваню, і чи змагаються обидві країни за озброєння, Міллі відповів: "І так, і ні. Ні, тому що для них обох у деяких випадках потрібна різна зброя. Так, тому що в певному сенсі є деяка зброя, яка потрібна і тим, і тим, а у нас є лише певна Х-кількість цієї зброї, тож ми повинні балансувати… Тому тут є трохи і "так", і "ні."
Він додав, що є союзники та партнери Сполучених Штатів, які готові підтримувати Україну, та інші, які готові допомагати Тайваню.
У лютому 2023 року голова Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс заявив, що голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін наказав народно-визвольній армії Китаю бути готовою провести операцію зі встановлення контролю над Тайванем до 2027 року, повідомляла агенція Reuters.
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- Голос Америки
Євросоюз наближається до вироблення механізму, як використати заморожені активи РФ на відбудову України
Російські активи, заморожені на європейських рахунках, можуть становити джерело фондів для повоєнної відбудови і розвитку України. Про це лідери Європейського Союзу говорили на засіданні Європейської Ради в Брюсселі в п'ятницю, 30 червня.
Виступаючи на прес-конференції, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що відомство зосередиться на надприбутках від заморожених активів російського центрального банку.
Раніше в п’ятницю прем’єр-міністр Бельгії заявив, що непередбачуваний прибуток від заморожених активів Росії в Європі може скласти 3,27 мільярда доларів на рік для відновлення України.
"Ми працюємо над методом, заснованим на непередбачуваних прибутках... Якщо ми знайдемо стабільну правову платформу, ми зможемо використовувати її для України", - сказав на саміті Європейської Ради Александер де Кроо, прем'єр-міністр Бельгії, де зосереджена значна частина російських активів.
Хоча серед європейських лідерів існує політичний консенсус щодо необхідності використати ці активи для оплати реконструкції, потрібно ще розробити законодавство, яке дозволить передати ці гроші Україні на законних підставах.
За оцінками Світового банку, Україні знадобиться щонайменше 411 мільярдів доларів для відновлення збитків, завданих війною. І ЄС та його союзники планують змусити Росію сплатити більшу частину цього рахунку.
Одна з ідей, висунутих в ЄС, полягає в тому, щоб стягнути відсотки з прибутку, отриманого від російських активів, залишивши самі активи недоторканими.
Телеканал CNN цитує слова Андерса Анліда, генерального директора Шведської національної ради з торгівлі та голови робочої групи ЄС, яка займається замороженими російськими активами. Він вважає, що такий підхід, ймовірно, принесе близько 3 мільярдів євро (3,3 мільярда доларів) на рік.
"Це найкращий спосіб використання цих активів, відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права", — сказав Анлід в інтерв’ю CNN. Він додав, що з ним погоджуються юристи Європейської комісії, яка пообіцяла розробити механізм доступу до заморожених російських активів протягом кількох тижнів. Зокрема, для цього необхідно було б внести зміни до Закону про державний імунітет 1978 року, який надає імунітет центральним банкам.
Але деякі країни-члени ЄС і Європейський центральний банк висловили стурбованість тим, що навіть ретельно спланований план може похитнути довіру до євро як другої за величиною резервної валюти світу, якщо виникнуть сумніви щодо законності дій ЄС. Деякі аналітики кажуть, що поява механізму вилучення грошей може налякати деяких інвесторів, які будуть боятися опинитися на місці росіян.
Серед тих, хто вважає, що механізм вилучення російських активів має бути ретельно пропрацьований, є і канцлер Німеччини Олаф Шольц, який заявив у п'ятницю, що використання конфіскованих російських активів для підтримки України є "жахливо складним".
"Наразі ніхто не знає, що можливо і як. Тому ми доручили Комісії поламати голову за нас і, коли вони прийдуть до результатів, знову повідомити нас", - сказав Шольц під час прес-конференції після дводенної зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі.
Як повідомляв Голос Америки, раніше з німецького уряду надходили сигнали, що Берлін вважає, що пропозиції Єврокомісії «навряд чи здобудуть достатню підтримку» в ЄС, бо вони підіймають «складні фінансові і юридичні питання».
Про які гроші йдеться?
У відповідь на російську агресію країни "Групи семи" та ЄС запровадили безпрецедентні санкції проти Росії. Серед цих заходів було і замороження російських валютних резервів — близько 300 мільярдів євро (327 мільярдів доларів), що становить близько половини валютних резервів Росії. Також було заморожено ще 30 мільярдів євро приватних активів російських олігархів.
Як пояснюють експерти, приблизно дві третини з державних грошей Росії, або 200 мільярдів євро (218 мільярдів доларів), зосереджені переважно на рахунках одного з найбільших у світі фінансових розрахункових будинків – у бельгійській компанії Euroclear.
Ця компанія відіграє ключову роль на світових ринках, врегульовуючи транскордонні операції та зберігаючи активи на суму понад 40 трильйонів доларів.
Як повідомляє CNN, у квітні група заявила, що за рік грошові кошти на її балансі зросли більш, як удвічі, і склали 140 мільярдів євро (153 мільярди доларів), через збільшення виплат, пов’язаних із замороженими російськими активами, включаючи облігації.
Зазвичай ці платежі надходили б на рахунки в російських банках, але вони були заблоковані внаслідок санкцій, і тепер самі по собі генерують величезні суми відсотків.
Як відзвітувала Euroclear, компанія регулярно інвестує такі довгострокові залишки готівки, і в першому кварталі вона зафіксувала 734 мільйони євро (802 мільйони доларів) у вигляді відсотків, отриманих від залишків готівки від російських активів, які перебувають під санкціями.
План, запропонований робочою групою ЄС, передбачав би використання цих доходів, отриманих Euroclear із заморожених російських активів, які потім надходили б до бюджету ЄС для відновлення України.
Як раніше повідомляв Голос Америки, Велика Британія наклала санкції на 24 російські банки з глобальними активами понад 940 мільярдів фунтів стерлінгів.
Велика Британія неодноразово заявляла, що заморозила активи на суму понад 18 мільярдів фунтів стерлінгів з моменту вторгнення Росії до України. Якби на цю суму виплачувалися відсотки Україні, то йшлося б про десятки мільйонів.
- Голос Америки
Радіаційний фон навколо Запорізької АЕС не викликає занепокоєння - Кірбі
США продовжують ретельно моніторити ситуацію навколо Запорізької АЕС на предмет підвищення радіаційного фону, покладаючись на наявні ресурси моніторингу поблизу станції. Наразі показники не викликають занепокоєння.
Про це заявив Координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, попри те, що в Україні вважають таку загрозу досить високою. Окремі експерти в інтерв'ю Голосу Америки оцінювали її аж до 90%.
Джон Кірбі додав, що адміністрація президента США регулярно спілкується із МАГАТЕ та послався на останні звіти організації про те, що на ЗАЕС не зафіксовано поточних проблем чи ознак неминучої аварії.
Утім посадовець нагадав, що атомна електростанція, навіть зупинена, “не повинна перебувати в центрі бойових дій”. Це все ще зумовлює небезпеку.
“Росії немає чого там перебувати, відверто кажучи, вони не мають стосунку чи права керувати ядерною енергією в Україні”, – додав представник Білого дому і запевнив, що США продовжують пильно стежити за ситуацією навколо ЗАЕС.
- Голос Америки
Польща готова розмістити у себе ядерну зброю НАТО. Білий дім: Не коментуємо
Розгортання ядерних систем не є предметом публічного обговорення, тому США не коментують бажання Польщі розмістити на своїй території ядерну зброю.
Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі у п'ятницю, 30 червня. Раніше того ж дня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький озвучив заяву, що Варшава посилює заклик до НАТО про готовність взяти участь у програмі ядерного стримування Nuclear Sharing.
Заклики Польщі пов'язані із російськими заявами про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. “Ми заявляємо про наше бажання швидко діяти з цього приводу", – сказав Моравецький. Прем'єр також додав, що очікує на згоду Вашингтона, оскільки "це перш за все рішення для американців" та наголосив про небажання поляків "сидіти, склавши руки, поки Путін посилює різні загрози".
Джон Кірбі запевнив, що США дуже уважно стежать за ситуацією з ядерної безпеки. Як і раніше, Білий дім повідомляє, що не зафіксовано жодних ознак того, що президент РФ Володимир Путін має будь-який намір застосувати ядерну зброю в Україні чи на континенті – тактичну чи стратегічну.
“Ми не змінили нашої стратегічної позиції”, - сказав Джон Кірбі.
Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден різко розкритикував розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі, назвавши цей крок "абсолютно безвідповідальним". МЗС Росії заявило, що ядерна зброя буде розміщена в Білорусі "безстроково".
Тоді президент США також назвав "реальною" загрозу того, що російський президент Володимир Путін віддасть наказ застосувати під час війни проти України тактичну ядерну зброю.
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