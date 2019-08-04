Фермери на Львівщині освоїли виробництво равлика на основі формули "кооператив + кредитна спілка"

На Львівщині впроваджують модель, яка здатна кожного фермера-одноосібника зробити міцним господарем на своїй землі. Агентство США з міжнародного розвитку здійснює проект «Кредитування сільськогосподарських виробників». Українським фермерам пропонують рецепт, який працює в усьому світі: фермери-одноосібники об'єднуються в кооперативи, а кооперативи звертаються по фінансову підтримку до «народних банків» – кредитних спілок.

На двох гектарах поля, у селі Солонка під Львовом, Ірина та Іван Юськевичі розводять їстівного равлика. Равликівництво дехто називає «бізнесом для лінивих». Але перше враження оманливе. Щоб освоїти виробництво французького делікатеса, родині українських фермерів довелося багато вчитися й експериментувати. Починали зі звичайних зібраних у лісі виноградних слимачків. А зараз випасають стада «правильного» молюска, родом із Північної Африки. Стартували зі ста кілограмів, а нині збирають врожаї по 40 тон.

Сьогодні їхня сімейна ферма – успішна й прибуткова. Равлиководи пояснюють це вдалим вибором нішевого бізнесу. А ще кажуть – стати на ноги й зміцніти допомогла кооперація з іншими місцевими одноосібниками. Через фермерську крамницю зручніше реалізувати продукцію, і кредити для кооперативу доступніші, ніж для одинаків.

«Нам почали відкривати кабінети. Кооперативу легше, завжди легше. Ти не один, за тобою є група. Це є додаткова реклама, це є додаткові прохідні двері, це є додаткова підтримка влади. А це все працює на нас, на окремого виробника», розповідає фермерка Ірина Юськевич.

«Так, нам цікаво перебувати в кооперативах. Це наша гордість, реклама, сила і багато речей. Такі, як фестивалі, ярмарки, співпраця з іншими фермерами», - каже її чоловік Іван.

Їхній бізнес далі розвивається: до виробництва цінного дієтичного м’яса та ікри додалося навчання майбутніх фермерів і гастрономічний туризм. Хазяйка обожнює фаршированого равлика, і гостям радить скуштувати.

Це господарство на Львівщині гостям показують як приклад, чого досягають фермери, коли об’єднуються в кооператив. У львівському кооперативі «Горбогори», крім равликової ферми, ще три десятки успішних господарства. Щоб далі розвиватись і багатіти, вони вирішили зробити наступний крок: звернутися по фінансовий ресурс до кредитної спілки.

«Фермери беруть кредит через банки, і цей процес затягується на дуже довгий період. Тож фермери самі зацікавилися співпрацею з кредитною спілкою, щоб отримувати швидкі гроші. Оце важливо – щоб у потрібний момент отримати потрібну суму, сьогодні на сьогодні», - розповідає Антон Мільчевич, засновник кооперативу «Горбогори».

«Як це працює? Дуже просто. Кооператив відповідає за своїх членів, вони мають якісь домовленості, вони несуть при підписанні договору якусь відповідальність. Це є для нас оцим забезпеченням, що ми можемо давати не заставні кредити і спрощувати процедури», - пояснює голова правління кредитної спілки «Анісія» Володимир Сидоровський.

Кооператив плюс кредитна спілка. Ця формула успіху сільського виробника працює в усьому світі. Досвід успішних фермерів свідчить – ця формула добробуту на селі може спрацювати і для України.