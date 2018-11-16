Сніговий шторм у США: 8 загиблих; понад 300 тисяч людей без електроенергії

Сильний зимовий шторм, що рухається східною половиною Сполучених Штатів, забрав щонайменше вісім життів і залишив без електропостачання десятки тисяч людей, повідомляє CNN.

Турбулентна суміш дощу, снігу та льоду спричинила закриття шкіл, затримки на дорогах і скасування сотень авіарейсів.

Цей ранній зимовий шторм принесе більше снігу, дощу зі снігом та замерзаючого дощу в п'ятницю. У частинах штату Пенсильванія та Нової Англії випало від 15 до 30 сантиметрів снігу.

За даними Poweroutage.us, у штатах Індіана, Кентуккі, Огайо, Західна Вірджинія, Вірджинія, Пенсильванії та Нью-Джерсі більше 389 тисяч споживачів залишилися без електроенергії.

Зимова погода спричинила аварії на дорогах, в яких загинули люди в декількох штатах. Поліція штату Нью-Джерсі заявила, що вони відреагували на 555 автомобільних аварій та допомогли 1027 автомобілістам у четвер.

Мешканців закликають залишатися вдома, якщо є можливість.

Дивіться також: Пожежі в Каліфорнії: кількість жертв зростає