Французький бульдог виконав вправи з йоги - відео вразило Інтернет

Instagram сторінка puppydogvideos оприлюднила відео собаки породи французький бульдог, яка на ковирку для йоги виконує прогини, які у практиці йога мають назви "собака, що дивиться вгору" та "собака, що дивиться вниз".
Прогини собака робить дуже повільно під супровід медитативної музики.
Відео заворожило коментаторів в Instagram.
"Цього просто не може бути. Досконалість", - пишуть в одному з коментарів.
"Це найкраща йога", - пише інший глядач.
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