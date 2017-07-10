Французький бульдог виконав вправи з йоги - відео вразило Інтернет

Instagram сторінка puppydogvideos оприлюднила відео собаки породи французький бульдог, яка на ковирку для йоги виконує прогини, які у практиці йога мають назви "собака, що дивиться вгору" та "собака, що дивиться вниз".

Прогини собака робить дуже повільно під супровід медитативної музики.

Відео заворожило коментаторів в Instagram.

"Цього просто не може бути. Досконалість", - пишуть в одному з коментарів.

"Це найкраща йога", - пише інший глядач.

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