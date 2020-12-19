Теракт у Сомалі: терорист-смертник вбив 15 людей

За повідомленням поліції, терорист-смертник здійснив атаку на стадіон у центральному місті Сомалі, місті Галкайо, вбивши 15 людей незадовго до прибуття нового прем'єр-міністра країни. Про це повідомляє видання Associated press.

Алі Хасан, працівник поліції Галкайо, заявив, що вибуху трапився біля входу на спортивний стадіон, є постраждалі. Згідно з місцевими звітами, серед загиблих під час вибуху були деякі високопоставлені члени сомалійської армії.

За вибух взяли відповідальність сомалійські повстанці джихадисти "Аль-Шабаб", повідомляє радіостанція групи "Андалус".

Прем'єр-міністр Мохамед Хусейн Робле, який вступив на посаду у вересні, відвідував місто в рамках екскурсії центральним штатом Галмудуг.

Галкайо знаходиться в 750 кілометрах (466 миль) на північ від столиці Сомалі.

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