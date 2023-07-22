Через російську “війну з пшеницею, горохом і ячменем” катастрофічно постраждають Сомалі та Ефіопія

Росія “оголосила війну пшениці, гороху та ячменю” – так охарактеризувало зернову блокаду Росії видання Foreign Policy, а New York Times пише, що припинення Росією зернової угоди може мати катастрофічний вплив на країни Африки, зокрема Сомалі та Ефіопію.

Росія не тільки вийшла з Чорноморської зернової домовленості, але і здійснила упродовж тижня руйнівні бомбардування українських портів і зернових терміналів, що спричинили зростання цін на збіжжя на міжнародних біржах, повідомляють ЗМІ.

Foreign Policy наголошує, що війна Росії проти експорту зерна з України призвела до стрімкого зростання цін на пшеницю та принесла загрозу посилення глобального голоду.

Видання пояснює своїй англомовній аудиторії, що Чорне море трохи більше, ніж американський штат Каліфорнія і оточене шістьма країнами. Половина з них — Румунія, Туреччина та Болгарія — є членами НАТО.

США вивели свої військові кораблі з регіону незадовго до вторгнення, оскільки намагалися уникнути прямої конфронтації з Росією, нагадує видання.

Зараз Білий дім заявляє , що Росія після бомбардування зернових об’єктів розглядає можливість атакувати і цивільні кораблі в Чорному морі, а потім перекласти провину на українські сили.

Напад на одне комерційне судно може “одним махом втягнути у війну кілька країн”, попереджає Foreign Policy.

В Африці вже побоюються голоду. Те, що найбільше постраждають Сомалі та Ефіопія, вважає Еллісон Гаґінс, заступниця директора гуманітарної організації Mercy Corps. Після того, як ціни на зерно різко зросли, мільйони людей в Африці зіткнулися з гострою продовольчою безпекою на континенті.

Всесвітня продовольча програма забезпечила 80% зерна, необхідного регіону на 2023 рік. Але запаси можуть швидко скорочуватися через зростання гуманітарних потреб у нестабільних частинах Африки, тому, як засвідчили експерти виданню NYT, буде лише питанням часу, коли там закінчиться зерно.