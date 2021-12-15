Апарат НАСА вперше "торкнувся Сонця"

Зонд Parker Solar Probe американської космічної агенції НАСА вперше пролетів в атмосфері Сонця - короні.

В НАСА назвали це "гігантським стрибком" у дослідженні зірки.

"Так само, як переліт на Місяць дозволив вченим зрозуміти, як сформувався Місяць, дотик до матерії, з якої зроблене Сонце, допоможе науковцям відкрити важливу інформацію про найближчу до нас зірку та її вплив на Сонячну систему", - заявили в НАСА.

Зонд Parker було запущено в 2018 році. В 2019 році з допомогою зонда вчені змогли виявити зигзагоподібну магнітну структуру "сонячного вітру". З того часу, зонд вдвічі скоротив відстань до поверхні Сонця.

"Пролітакючи так близько до Сонця, Parker Solar Probe тепер може відчувати умови у короні, прошарку сонячної атмосфери, де домінують магнітні частки - раніше це було неможливо, - заявив Нур Рауафі, науковець проекту Parker в університеті Джонса Гопкінса. - Ми бачимо свідчення перебування в короні з даних про магнітні поля, сонячний вітер та візуально, на зображеннях. Ми можемо побачити, як апарат пролітає крізь структури корони, які видно під час сонячних затемнень".

В НАСА нагадали - на відміну від Землі, Сонце не має твердої поверхні, але має розжарену атмосферу, що складається із сонячної матерії, яка притягується до Сонця гравітацією та магнітними силами.

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