Союзники, але не васали – Макрон відповів на твіти Трампа

Президент Франції Еммануель Макрон у середу заявив Дональду Трампу, що Франція для США – "союзник, але не васал". Заява прозвучала після того, як президент США різко висловився стосовно Макрона у серії твітів у вівторок, пише MSN.

Трамп у п'яти твітах нагадав Франції, що та ледь не зазнала поразки від Німеччини у Першій та Другій Світовий війнах, розкритикував виноробну індустрію Франції, а також згадав про падіння рейтингів Макрона як політика.

Зокрема, Трамп розкритикував ідею Макрона про необхідність створення самостійних збройних сил Європи, для того, щоб зменшити залежність від американської військової підтримки.

"Еммануель Макрон пропонує створити власні збройні сили для захисту Європи проти США, Китаю та Росії", - написав Трамп у Twitter у вівторок.

"Однак, саме Німеччина стояла за Першою і Другою Світовими війнами – Що це означало для Франції? Вони починали вчити німецьку в Парижі, доки США не долучились", - додав він.

"Платіть за НАТО, чи ні!", - йдеться в твіті президента.

Відповідаючи на запитання преси стосовно того, чи образили його твіти Трампа, Макрон говорив про важливість військового альянсу між двома країнами та спільну історію.

"Не думаю, що французи очікують, що я буду відповідати на твіти, а не продовжувати цю важливу історію", - наголосив він.

Він також зауважив, що твіти Трампа в основному спрямовані на внутрішню аудиторію

"Гадаю, це його політичні ігри і нехай грає в американську політику", - заявив він.

Відповідаючи на питання, чи існує більш глибоке нерозуміння між двома країнами, Макрон зауважив, що бути союзником США не означає підкорятись. "Сполучені Штати є нашим історичним союзником. Це союзник з яким ми поділяємо всі ризики, з яким ми спільно проводимо найскладніші операції. Однак, бути союзником не означає бути васальною державою", - сказав Макрон.

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