Маск про пуск НАСА: Хочемо, щоб діти мріяли стати астронавтами

Запланований на сьогодні пуск пілотованої місії астронавтів НАСА компанією Маска SpaceX покликаний надихнути людство і відновити пристрасть до освоєння космосу. Про це заявив бізнесмен Ілон Маск.

"Ми хочемо надихнути дітей сказати, що одного дня вони хотіли би одягнути цю форму, цей космічний скафандр. Хочемо розбурхати в них пристрасть прагнути стати астронавтами, інженерами в аерокосмічній галузі, розвивати космічні польоти", - відзначив Маск.

"Сенс сьогоднішнього дня - знову розпалити мрії про освоєння космосу, надихнути людей пристрастю щодо майбутнього, дати їм ентузіазм. Це одна із тих речей які мають дарувати ентузіазм усім людям, незалежно від професій, політичних уподобань, у США та за їх межами. Адже це створено людьми і для людей", - сказав Маск.

Пуск місії НАСА має відбутись близько 16:30 за Вашингтоном (23:30 за Києвом). Капсула з астронавтами відокремиться від корабля приблизно через 12 хвилин після запуску. Після відокремлення капсули, ракета за допомогою дрона спуститься до Атлантичного океану, а астронавти почнуть 19-годинну подорож орбітою Землі.

Президент США Дональд Трамп та віце-президент Майк Пенс спостерігатимуть за запуском в космічному центрі Кеннеді.

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