Іспанська поліція розшукує осіб, які причетні до терористичних атак

В Іспанії поліція каже, що водій мікроавтобуса, який врізався у групу пішоходів у Барселоні, можливо, і далі на волі. Це заперечує попередні повідомлення, згідно з якими, водій був серед убитих під час перестрілки з поліцією в ході подібної атаки, яка сталася у недалекому місті.

Народжений у Марокко Юнес Абуякуб, якому 22 роки і якого розшукує поліція, тепер вважається можливим лідером групи, що здійснила атаку в Барселоні, а також у місті Камбрілс, що приблизно за 120 кілометрів на південь від Барселони на східному узбережжі Іспанії.

У двох терористичних атаках загинуло разом 14 людей, 13 у Барселоні і одна особа в Камбрілсі, де машина врізалась у групу пішоходів перед тим, як поліцейські вбили п’ятьох запідозрених нападників після того, як вони залишили машину.

Іспанські засоби масової інформації повідомили, що один із запідозрених, якого застрелено в Камбрілсі, 17-річний Мусса Укабір, як вважається, був водієм машини в Барселоні. Але під час інтерв’ю з місцевим телебаченням у п’ятницю, службовець поліції заявив, що малоймовірно, що Укабір сидів за кермом машини.

Поліція також вважає, що група, можливо, планувала більшу атаку, але випадковий вибух в будинку одного із запідозрених, яким користувалися члени угруповання, унеможливив здійснення планів. У результаті вибуху загинула щонайменше одна особа, а поліція арештувала другого запідозреного.

Після атаки в четвер арештовано чотирьох осіб, і поліція розшукує інших запідозрених, включно з Абуякубом.

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