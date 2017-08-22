Поліція застрелила водія автофургона, відповідального за атаку в Барселоні

Чотири особи, запідозрені у минулотижневій кривавій атаці в Барселоні, мають з’явитися у вівторок перед судом. День раніше поліція застрелила чоловіка, який, за її словами, був водієм автофургона.

Органи влади кажуть, що відповідальність за атаку несе терористична група, яка складалася з 12 осіб. За повідомленням поліції, вісім осіб або загинули в перестрілці з поліцією, або за день до атаки в результаті випадкового вибуху на квартирі, на якій вони складали вибухові пристрої.

Широкомасштабні пошуки останнього запідозреного, Юнеса Абуякуба, закінчилися в понеділок у сільській місцевості, відомої з виноградників, приблизно за 45 кілометрів від Барселони. Органи влади повідомили, що вони застрелили запідозреного після того, як він, як здається, тримав пояс з вибухівкою. Як пізніше виявилось, це не була вибухівка.

Міністр внутрішніх справ Каталонії Хоакім Форн сказав по радіо, що «все вказує» на те, що Юнес Абуякуб був за кермом автофургона в Барселоні у четвер, під час атаки, в результаті якої загинуло 15 людей.

Поліція заявила, що до тіла застреленого скеровано спеціальний робот для виявляння бомб, щоб перевірити, чи до його тіла був прикріплений вибуховий пристрій.

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