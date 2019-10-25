Перепоховання Франко це крок національного замирення, каже прем’єр-міністр Іспанії

Останки колишнього іспанського диктатора Франсіско Франко забрали з велетенського мавзолею, що був вирубаний у горі за 50 кілометрів від Мадрида, і перепоховали поруч з останками його дружини у родинному склепі на одному з цвинтарів столиці.

Рідні генерала Франко, який правив Іспанією майже сорок років, оскаржували рішення про перепоховання, але суд відхилив їхні заперечення.

Сучасна Іспанія - результат прощення, але вона не може бути результатом забування.

Іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес назвав подію 24 жовтня кроком до національного замирення, оскільки постать Франко досі викликає жорстко протилежні оцінки в країні.

1936 року Франсіско Франко, заручившись підтримкою нацистського правителя Німеччини Адольфа Гітлера та фашистського лідера Італії Беніто Муссоліні, почав заколот проти лівого республіканського уряду Іспанії, що отримував допомогу від комуністичного правителя СРСР Йосипа Сталіна.

Упродовж трьох років громадянської війни загинули близько півмільйона людей і ще десятки тисяч були вбиті та ув’язнені за часів диктатури Франко.

“Вшанування диктатора на державному рівні було не просто пережитком. Це був виклик нашій демократії”, - сказав Педро Санчес у спеціальному телезверненні з нагоди перепоховання.

Прем’єр-міністр підкреслив важливість прощення у процесі національного замирення, але заявив, що це не означає забуття скоєного у минулому.

Останнє опитування іспанської газети El Mundo виявило, що 43% в країні схвалювали перенесення останків диктатора, а 32,5% заперечували.

Мавзолей для Франко був споруджений за його власним розпорядженням у "Долині полеглих" - меморіальному комплексі, де поховані понад 30 тисяч убитих з двох сторін в іспанській громадянській війні 1936-39 років.

Меморіал був місцем паломництва прихильників покійного диктатора а також новітніх правих радикалів.

Іспанський уряд заявив, що тепер "Долина полеглих" буде меморіалом лише для жертв громадянської війни.

Під час церемонії перепоховання Франко його рідним не дозволили накривати домовину іспанським державним прапором, а засобам масової інформації було заборонено транслювати церемонію.

Каудільйо

Франсіско Франко народився у військовій родині 1892 і в 33-річному віці став наймолодшим генералом іспанської армії.

1936 року він очолив повстання проти іспанського уряду, сформованого Народним фронтом, до якого входили партії соціалістів, комуністів та анархістів.

У трирічній громадянській війні сили Франко користувалися підтримкою нацистської Німеччини та фашистської Італії, а ліві республіканці отримували допомогу від сталінського СРСР.

Перемігши 1939 року, Франсіско Франко проголосив себе вождем - каудільйо (іспанською Caudillo de España por la gracia de Dios — вождь Іспанії милістю Божою).

В Другій світовій війні Іспанія офіційно дотримувалася нейтралітету.

Франко правив країною до смерті 1975 року, а перші демократичні вибори відбулися 1977 року.

Після смерті диктатора Іспанія ухвалила закон про амністію за усі політичні злочини скоєні в часи Франко.

1982 року Іспанія вступила в НАТО, а 1986-го приєдналася до Європейської економічної спільноти, а потім стала членом Європейського Союзу.

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