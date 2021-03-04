В Іспанії обурені принцесами, які зробили щеплення без черги

В Іспанії лунає критика і звинувачення у привілейованості через повідомлення, що дві доньки колишнього монарха, короля Хуана Карлоса, зробили собі за кордоном щеплення від коронавірусу, в той час як більшість іспанців вимушені очікувати на вакцинацію.

Подібні звинувачення в Іспанії спричинили нещодавній політичний скандал у січні, коли кілька іспанських посадовців, включно з військовим командувачем, були вимушені подати у відставку через звинувачення, що їм зробили щеплення поза чергою.

57-річна принцеса Елена і 55-річна принцеса Крістіна ще не входять до старших вікових та професійних категорій, яким зараз в Іспанії пропонують вакцину, але вони розповіли, що скористалися пропозицією, коли відвідували батька, який живе у добровільному вигнанні в Об'єднаних арабських еміратах.

«Ми з сестрою відвідували батька, і щоб отримати медичний сертифікат, який дозволить нам приїздити до нього регулярно, нам запропонували можливість зробити щеплення, на що ми погодилися», - пояснили вони іспанській газеті El Mundo.

«Це дуже неприємно і гидко», - сказала з цього приводу іспанській телерадіокомпанії TVE міністр праці Йоланда Діас, яку цитує Reuters.

Вона зауважила, що «люди, які виконують певну представницьку роль, повинні бути прикладом».

Інша представниця уряду Ірен Монтеро, яка очолює міністерство з питань рівноправ’я, заявила іспанському телебаченню: «Новина про щеплення принцес ще більше дискредитує монархію. Для суспільства це ознака привілейованості».

Опозиційна консервативна Народна партія заявила, що принцес не варто критикувати надто жорстко, бо вони «не вкрали вакцину в іспанських співгромадян».

Іспанська монархія затьмарена звинуваченнями на адресу колишнього короля Хуана Карлоса, який залишив батьківщину на тлі звинувачень про його причетність до фінансових порушень.

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