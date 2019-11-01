Трамп хоче призначити заступником Держсекретаря спецпредставника з питань Північної Кореї

Президент Дональд Трамп планує висунути на посаду заступника держсекретаря Стівена Бігуна – чинного спецпредставника США з питань Північної Кореї, поважного переговірника і ветерана зовнішньополітичних справ.

Бігун може замінити на посаді другої людини у Держдепі Джона Саллівана, якого призначають послом США у Росії.

Посада заступника Держсекретаря є другою за значенням в американському зовнішньополітичному відомстві. В разі, якщо чинний Держсекретар Майк Помпео вирішить залишити посаду, виконувати обов'язки Держсекретаря буде саме його заступник.

Американська преса повідомляє, що Помпео, який раніше був конгресменом від Республіканської партії, на виборах наступного року планує позмагатися за крісло у Сенаті США. Сам чинний держсекретар не підтверджує, але і не відкидає такої можливості. Він, водночас, заявив, що залишатиметься на посаді доти, доки цього хотітиме президент.

Помпео привітав намір президента призначити Бігуна.

"Мені приємно було почути оголошення президента Трампа про його намір висунути на посаду заступника держсекретаря Стіва Бігуна. Стів ефективно провадив і проваджуватиме зусилля стосовно КНДР. Його досвід у новій ролі буде позитивним для Держдепу та Америки", - написав Помпео у Twitter.

Перемовини з денуклеаризації Північної Кореї, якими опікувався Бігун, не просуваються з часу другого саміту США та КНДР у лютому. Цього тижня, Північна Корея провела два тестові запуски ракет, закінчивши затишшя у випробуваннях, що тривало місяць, зазначає Reuters.

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