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Українські спецпризначенці взяли участь у міжнародних навчаннях

Фото з навчань НАТО Trident Juncture

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Біля 1400 спецпризначенців та військових з 10 країн взяли участь у навчаннях Trojan Footprint 2019, що проводились на території Болгарії, Угорщини та Румунії 10-21 червня, йдеться в статті майора Майкла Вейзмана з Американського командування силами спецоперацій в Європі. Основною метою навчань було напрацювання синхронізації десятків операцій в повітрі, на суходолі та на морі.

Українські спецпризначенці взяли участь у навчаннях Trojan Footprint. Зокрема, разом з військовими США та Болгарії українські спецпризначенці відпрацьовували безпарашутне десантування для захоплення цілі.

Навчання дали нагоду українським спецпризначенцям інтегруватись у регіональну взаємодію з союзниками НАТО та іншими партнерами альянсу, йдеться в статті.

"Тренування з нашими партнерами в НАТО – дуже добри досвід, - говорить український спецпризначенець. – Це дає нам можливість співпрацювати з тактики та логістики. Можливо, найкращий досвід під час тренувань – налагодження відносин".

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