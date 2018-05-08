Більшість у США вважає розслідування щодо втручання Росії політично мотивованим - опитування

Більшість американців вважають, що розслідування спеціального прокурора США Роберта Мюллера щодо втручання Росії у політичні процеси у США є політично мотивованим. На це вказуються результати опитування CBS News.

53% американців вважають політично мотивованим розслідування, яке сфокусоване на ймовірних контактах виборчого штабу Дональда Трампа. 44% - вважають дане розслідування виправданим.

Попри це, дві третини американців досі вважають, що президент США має співпрацювати із слідством, якщо там забажають вислухати його свідчення. На початку року із цим погоджувались 84 відсотки опитаних, тепер - 76.

Зміни пов'язані із тим, що республіканці тепер ще більш критично налаштовані щодо роботи Мюллера

Зміни пов'язані із тим, що республіканці тепер ще більш критично налаштовані щодо роботи Мюллера. Лише 53% американців вважають, що Трамп повинен співпрацювати із слідством.

Більшість американців також вважають, що розслідування спеціального прокурора має тривати, але республіканці вважають, що їх партія у Конгресі має вдатись до кроків, щоб закінчити розслідування. Демократи та незалежнці виборців вважають, що Республіканська партія у Конгресі має лишити слідство у спокої.

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