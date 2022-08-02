Спікерка Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі прибула до Тайваню. Відео

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У Білому Домі і Конгресі стверджують: спікерка має повне право відвідувати Тайвань, і це не змінює відданості США політиці “одного Китаю”. У своїй колонці у Washington Post Ненсі Пелосі написала: “Ми вирушаємо у цю подорож у той час, коли світ стоїть перед вибором між автократією та демократією. У час, коли Росія веде свою сплановану незаконну війну проти України, вбиваючи тисячі невинних – навіть дітей, – важливо, аби Америка та наші союзники чітко дали зрозуміти, що ми ніколи не підемо на поступки автократам”. Про значення візиту Пелосі для Тайваню, американсько-китайських відносин, та для України – розкаже Остап Яриш.