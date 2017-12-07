Сподіваюсь він не повернеться – Расмуссен про законопроект стосовно НАБУ

Надає впевненості те, що "закон НАБУ" було знято з порядку денного Верховної Ради і, сподіваюсь, він ніколи не повернеться. Україна має бути віддана реформам, особливо подоланню корупції, зазначив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен у Twitter.

Реєстрація в Верховній Раді законопроекту, який передбачав право парламенту звільняти керівників антикорупційних установ – НАБУ, САП та НАЗК, став об’єктом різкої критики.

Так, коментуючи законопроект, Майкл Карпентер, колишній заступник помічника глави Пентагону з питань України та Євразії в адміністрації Барака Обами, а нині директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті заявляв:

"Якщо Рада голосує за зняття голови Антикорупційного комітету та директора НАБУ, я рекомендуватиму припинити будь-яку урядову підтримку України з боку США, включно з безпековою підтримкою. Це безчестя", - заявив Карпентер на своїй сторінці у Twitter.

В своїх заявах, США, ЄС та Великобританія висловили стурбованість з приводу спроб обмежити незалежність новостворених антикорупційних установ в Україні.

"Останні події, зокрема, зрив розслідування корупції на високому рівні, затримання посадових осіб з Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і вилучення чутливих файлів НАБУ, викликають занепокоєння щодо прихильності України боротьби з корупцією", - йдеться в заяві речниці Державного департаменту США Гедер Науерт, оприлюдненій 4 грудня.

Світовий банк і Міжнародний валютний фонд також висловили стурбованість з приводу нападок на українські антикорупційні інституції.

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