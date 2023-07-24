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"Кремль хоче позбавити економіку України основного джерела доходу" - Держдеп про атаки РФ на Одещину
Після виходу із зернової ініціативи Росія піддає одеситів найсильнішим обстрілам від початку війни, заявив речник Державного департаменту Метью Міллер на брифінгу 24 липня.
Міллер відзначив, що США рішуче засуджують ескалацію атак Росії, наслідки яких "очевидні, як ніколи" і свідчать про "готовність РФ використовувати продовольство як зброю, у своїй незаконній війні проти України".
"Кремль хоче позбавити економіку України основного джерела доходу, не зважаючи на нужденних людей у всьому світі, які відчують наслідки та ріст цін на харчі. США, наші союзники та партнери не похитнуться у своїй підтримці України, яка захищається та бореться за повернення своєї суверенної території", - заявив речник Державного департаменту США.
Кремль хоче позбавити економіку України основного джерела доходу
За словами американського посадовця, Москва налаштована на руйнування. І допоки Росія не відведе свої війська, західні партнери мають вимагати від росіян припинити атаки на Україну та притягти винних до відповідальності.
"Тоді як ми прагнемо допомогти Україні відновитися та знайти альтернативні шляхи продовження експорту зерна, Кремль як і раніше, налаштований на руйнування. Поки РФ не відведе свої війська та не продемонструє, що вони зацікавлені в мирі, наша спільна відповідальність — вимагати від Кремля припинити атаки на Україну та її народ, допомогти Україні захистити свою територію та своїх людей, а також вимагати від Росії відповідальності за страждання, які вона вирішила завдати стільком людям", - підсумував Міллер.
Відповідаючи на запитання журналістів щодо застережень адміністрації Байдена у зв’язку з близькістю останніх атак до кордонів НАТО, зокрема до кордонів Румунії, посадовець зауважив: США залишаються відданими своїм зобов’язанням захищати територію Альянсу.
ми будемо захищати кожен сантиметр території НАТО
"Від початку цього конфлікту ми чітко озвучили один принцип щодо наших партнерів по НАТО, і ми продовжимо його повторювати, а саме те, що ми будемо захищати кожен сантиметр території НАТО", - сказав речник закордонного відомства і додав, що держсекретар Ентоні Блінкен чітко заявив про це під час сьогоднішньої розмови з міністеркою закордонних справ Румунії.
Міллер додав: "У нас є інформація, яка дозволяє припустити, що вони (росіяни - ред.), можливо, готують операцію під хибним прапором. Вони погрожують кораблям, які працюють у міжнародних водах, а сьогодні вже ударили по зернових складах на річці Дунай… ми маємо інформацію, яка змушує нас вважати, що Росія може здійснити атаку під хибним прапором, у якій вони звинуватять українців".
26 липня ситуацію довкола транспортування українського зерна через Чорне море обговорять на засіданні Ради Україна-НАТО.
Голос Америки раніше повідомляв, що Україна та світові лідери неодноразово засуджували нові російські удари по цивільній, зокрема портовій інфраструктурі на Одещині, що тривають вже тиждень, а також російську загрозу торговим кораблям.
ми продовжуватимемо підтримувати Україну в експорті продовольства
Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав Росію повернутись до зернової угоди. На саміті із систем продовольства в Римі в понеділок, генсек ООН заявив: "З припиненням Чорноморської ініціативи найуразливіші верстви населення заплатять найвищу ціну. Як коли ціни на продукти харчування зростають, за це платять усі".
Посолка США в Україні Бріджит Брінк написала у Twitter: "Росія знову загострила свою війну проти українців, їх засобів до існування та глобальної продовольчої безпеки. У той час як атаки Росії на порти та зернові сховища завдають ще одного удару Україні та найбільш уразливим країнам світу, ми продовжуватимемо підтримувати Україну в експорті продовольства тим, хто його потребує".
Дивіться також: "Світ не має вводитись в оману останньою брехнею Москви", – Міллер.
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- Голос Америки
Під Бахмутом поранений американський журналіст агенції AFP
Американський відеожурналіст AFP Ділан Коллінз був поранений внаслідок атаки безпілотника під час репортажу на позиції української артилерії в понеділок. Про це повідомили журналісти французької новинної агенції, які стали свідками вибуху.
Коллінз, громадянин США, який живе в Лівані, але виконує завдання в Україні, отримав численні осколкові поранення, його евакуювали до найближчої лікарні, де він проходить лікування й, за словами лікарів, одужає.
Коллінз працює в AFP з 2018 року і зараз є відеокоординатором агентства для Лівану та Сирії. Він здійснював регулярні поїздки в Україну з початку російського вторгнення в лютому минулого року і був у Києві в перші дні повномасштабного вторгнення.
У травні відеожурналіст AFP Арман Солдін загинув під час російського ракетного обстрілу поблизу Бахмута.
Днями також стало відомо, що оператор медіакомпанії Deutsche Welle Євген Шилко отримав поранення російськими касетними боєприпасами поблизу Дружківки Донецької області під час зйомок тренувань українських військових на полігоні. Під час атаки загинув один український військовий, ще кілька серйозно постраждали.
За останніми даними моніторингу Інституту масової інформації, у липні через російську агресію поранення отримали п'ятеро медійників – як українських, так і іноземних.
Як повідомляє ІМІ, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії станом на 24 липня внаслідок російської збройної агресії проти України загинули 65 медійників, 10 з них – під час виконання професійної журналістської діяльності, пише Радіо Свобода.
У статті використано матеріали AFP
- Голос Америки
Politico: Китай відсилає Росії значну кількість військового спорядження
Китай надає стільки військового спорядження Росії, що це достатньо, щоб спорядити армію, пише Politico на основі аналізу митних даних Китаю. Видання зауважує, що Китай, за його інформацією, не надає Росії летальної зброї, однак здійснює інші поставки, які можуть бути корисними у російській війні проти України.
Китай надав Росії захисне обладнання в кількостях достатніх для мобілізованих в Росії, пише видання, а також поставки дронів з початку року оцінюються у 100 мільйонів доларів, також йдеться про поставки приладів нічного бачення та тепловізорів.
Китай заявляє про свій нейтралітет у війні та прагнення до миру, однак не засудив агресію Росії і не приєднався до міжнародних санкцій.
"Очевидно, що Китай, який заявляє, що є нейтральним діячем, насправді підтримує позиції Росії у війні", - наводить Politico аналітика берлінського інституту Mercator Хельги Легарди.
Позицію щодо війни Росії в Україні минулого тижня на Аспенському безпековому форумі в американському штаті Колорадо озвучив посол Китаю в США Сі Фень. Він заявив, що Китай поважає суверенітет та територіальну цілісність країн, але визначає і "законні та раціональні занепокоєння щодо безпеки".
У виступі в Празі минулого тижня на події організованій Politico голова британського агентства Річард Мур назвав Китай "абсолютним співучасником" російського вторгнення до України.
- Голос Америки
Польща формує спецпідрозділ для протидії загрозам “Групи Вагнера”
Після заяв правителя Білорусі Олександра Лукашенка про бажання сил “Групи Вагнера” поїхати “на екскурсію до Варшави і Жешува”, Польща вирішила створити новий військовий інженерний підрозділ поблизу Сувальського коридору, що розташований на кордоні країн Балтії та Польщі та відокремлює територію російської Калінінградської області та Білорусі. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
Це ще один військовий підрозділ, який ми створюємо з нуля і я переконую вас, що він не буде останнім.міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
“Незабаром буде створено батальйон в Августові”, – заявив в неділю міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, як повідомляє видання Newsweek.
“Це ще один військовий підрозділ, який ми створюємо з нуля і я переконую вас, що він не буде останнім. […] Ми піклуємось про безпеку на східному кордоні”, – написав у пості в Twitter Блащак.
Американський Інститут вивчення війни (ISW) назвав інформаційною операцією слова Олександра Лукашенка, який напередодні на зустрічі з президентом Росії Путіним заявив, що “вагнерівці” хочуть “на екскурсію до Варшави і Жешува”.
“Немає ніяких ознак того, що бійці “Вагнера” в Білорусі мають важке озброєння, необхідне для проведення серйозного наступу на Україну чи Польщу без значного переозброєння, оскільки умовою угоди Путіна-Лукашенка-Пригожина про припинення збройного заколоту було те, що “Вагнер” передає таку зброю Міністерству оборони Росії”, – вважають в ISW.
Минулого тижня Блащак вже коментував перебування у сусідній Білорусі найманців російської приватної військової компанії “Група Вагнера”. Про це він згадав під час візиту до Сполучених Штатів. “Присутність США в Польщі є найкращим способом відлякати агресора. Хочу особливо підкреслити, що передусім Польщу боронить польське військо. Звідси моє рішення перекидання на схід військ 12-ої Щецинської механізованої дивізії і 11-ої Любуської бронекавалерійської дивізії для зміцнення кордону”, – заявляв тоді Блащак.
Дивіться також: Брифінг. Як боротись з корупцією в закупівлях українського Міноборони?
- Голос Америки
Блінкен обговорив безпеку регіону із головою румунського МЗС після атаки РФ неподалік території Румунії
Державний секретар США обговорив безпекову ситуацію із міністеркою закордонних справ Румунії Лумініцею Одобеску після російської атаки по території України неподалік румунського кордону.
Головні дипломати двох країн "обговорили міцне американсько-румунське стратегічне партнерство та можливості продовження двостороннього та багатостороннього співробітництва, включаючи колективну безпеку та непохитну підтримку України та Молдови, глобальну продовольчу безпеку та співпрацю у сфері безпеки Чорного моря", - йдеться у повідомленні прес-служби Держдепу.
Як відзначає CNN, нічний обстріл Росією Одещини, зокрема річкового порту на Дунаї поблизу Румунії, - це російський удар, що стався найближче до кордонів НАТО від початку повномасштабної війни у лютому 2022 року.
Нагадаємо, протягом ночі Росія внаслідок удару безпілотниками знищила три українські зернові склади на Одещині на річці Дунай.
"Ця нещодавня ескалація створює серйозні ризики для безпеки в Чорному морі. Це також впливає на подальший транзит зерна через Україну і, отже, на глобальну продовольчу безпеку", – написав президент Румунії Клаус Йоганніс у Twitter.
26 липня ситуацію довкола транспортування українського зерна через Чорне море обговорять на засіданні Ради Україна-НАТО.
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