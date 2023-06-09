США з союзниками протидіятимуть планам Ірану та Росії виробляти безпілотники для вбивства невинних українців – Кірбі

США продовжуватимуть у співпраці з союзниками і партнерами протидіяти дестабілізуючій діяльності Ірану, зокрема можливим іранським планам виробляти безпілотники на території Росії.

Про це у коментарі для Голосу Америки повідомив координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Посадовець наголосив, що технології, які розробляє Іран, наразі використовуються всередині України, “щоб убивати невинних українців”.

“Ми будемо продовжувати співпрацю з нашими союзниками та партнерами в ООН і поза межами ООН, щоб переконатися, що ми чинимо достатній тиск на Іран для припинення їхньої дестабілізуючої активності. Їхня програма балістичних ракет продовжує вдосконалюватися. І це явна загроза для регіону, для наших друзів у цьому регіоні”, – сказав Кірбі.

Він також озвучив інформацію про намір Росії та Ірану налагодити спільне виробництво безпілотників. Як повідомляв Голос Америки , такий завод на території Росії може бути повністю запущений на початку наступного року.

“Тепер ми знаємо, що Іран співпрацює з Росією щодо потенційного будівництва виробничого підприємства або переобладнання існуючого, що використовуватиметься для фактичного виробництва всередині Росії безпілотників, спроектованих Іраном”, - сказав Кірбі.

Тому, за його словами, США мають ще більше причин продовжувати тиск на іранський режим.

Джон Кірбі також повідомив про те, що експерти Білого дому ведуть перемовини із приватними технологічними компаніями в США: “Ми хочемо переконатися, що компанії розуміють потенційні ризики своїх товарів”.

Йшлося зокрема про необхідність переглянути процеси і процедури з можливого постачання комплектуючих для дронів, які у випадку війни Росії проти України використовуються для вбивства людей, наголосив Кірбі.