Внаслідок контрнаступу Україна відвоює "стратегічно важливу територію" – посадовець Білого дому

"Ми віримо, що контрнаступ України буде успішним", - заявив радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван в неділю в ефірі каналу CNN .

Салліван наголосив, що контрнаступ – "це не іспит". "Ми не оцінюємо український контрнаступ [очікуваний - ред.] і не кажемо - ви впоралися добре завдяки тому, що ми надали вам, чи що ви цього не зробили", - сказав посадовець. За його словами, США прагнуть підтримати Україну, щоб надати їй змогу досягнути якомога більшого прогресу на полі бою, щоб мати з часом найсильнішу позицію у перемовинах.

Салліван не назвав жодних очікувань щодо дати можливої готовності сторін до переговорів, але сказав, що контрнаступ матиме значний вплив на це. “Я ось що скажу: президент Зеленський сам сказав, що ця війна врешті-решт завершиться дипломатичним шляхом”, - цитує Джейка Саллівана CNN.

Як повідомляв Голос Америки , Сполучені Штати, союзники та партнери зробили усе можливе, щоб допомогти Україні підготуватися до контрнаступу. Таку заяву озвучив цього тижня координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

А газета Wall Street Journal цитувала слова українського президента про те, що Україна готова до контрнаступу , але він дорого коштуватиме країні.

Секретар РНБО України Олексій Данілов у інтерв’ю італійському виданню Corriere Della Sera повідомив, що стратегія України щодо контрнаступу — повернути свої кордони та запевнив, що Збройні сили України готові до нього.

Тим часом Міністерство оборони України 4 червня оприлюднило відеоролик "Плани люблять тишу". Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підписала відео словами "Оголошення про початок не буде".

Раніше головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний також публікував у соцмережах відеоролик зі закликом “Прийшов час повертати своє”. На ньому під молитву, в якій вояки просять «благословити наш рішучий наступ», показане відео тренуваннями військових.

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