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Мета Росії – не території України, а нав'язування нового світового порядку – помічник держсекретаря США
Сполучені Штати надають усю можливу допомогу Україні не тільки тому, що йдеться про жорстоку і неспровоковану війну проти самої України, але і через спроби Росії та Китаю “нав'язати новий світовий порядок". Про це йшлося під час обговорення Програми «Європа, Росія та Євразія» Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).
“Це більше, ніж просто захоплення землі. Це бряцання ядерною зброєю зі сторони постійного члена Ради Безпеки ООН, який намагається підірвати принципи Статуту ООН щодо територіальної цілісності та суверенітету і нав’язати новий світовий порядок”, - сказав виконувач обов'язків помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії, колишній посол США у Молдові Дерек Гоґан під час розмови з директором Центру CSIS Максом Бергманом.
Глобальні амбіції Росії та Китаю у поєднанні роблять “ставки” боротьби в Україні ще вищими.Дерек Гоґан
У розмові, щодо допомоги Заходу Україні, Гоґан також наголосив, що глобальні амбіції Росії та Китаю у поєднанні роблять “ставки” боротьби в Україні ще вищими.
“І тому президент [Джо Байден, - ред.] чітко дав зрозуміти, що США будуть підтримувати Україну скільки, скільки буде потрібно. І це, звісно, передбачає надання Україні необхідної допомоги у сфері безпеки”.
Росія "прагне створити хаос у Європі та світі"
Протягом 26-ти років власної роботи в уряді Гоґан зосереджувався зокрема на плануванні дій у випадку непередбачених обставин і зараз цей процес “іде на повну”, розповів посадовець. За його словами, на підставі наявних даних йдеться про те, що Росія “прагне створити хаос не лише в Україні, але й у всій Європі та світі”.
Посадовець Держдепартаменту також наголосив, що США підтримують не лише військові зусилля України, а і її функціонування як держави.
“Не вся економічна допомога Україні, на відміну від військової, потрапляє у заголовки американських ЗМІ”, – зауважує Гоґан.
Він також наголосив, що крім Держдепартаменту США і Пентагону в допомозі Україні задіяні інші міністерства, зокрема сільського господарства, енергетики, а також американські комунальники.
“Сполучені Штати разом з європейськими партнерами взяли на себе зобов’язання надавати потужну економічну та енергетичну підтримку Україні, а також гуманітарну допомогу”, – пояснює урядовець.
За його словами, допомога у енергетичній сфері була житєво важливою для України, і потрібна була злагоджена робота багатьох відомств для того, щоб українці отримали те, що їм було потрібно, щоб пережити зиму.
“Росія намагалася знищити енергомережу в Україні. Наша допомога відразу зосередилася на забезпеченні України деталями, необхідними для роботи енергомережі – трансформаторів, газотурбінних генераторів. Це речі, про які я не знав багато до цієї роботи, але дізнався досить багато зараз”, - сказав Гоґан.
Як повідомляв Голос Америки, міністерство оборони Великої Британії вважає, що російська кампанія зі знищення української енергетики провалилися.
Також заступник держсекретаря США з енергетики Джеффрі Пайєтт вважає, що Росія програла енергетичну війну проти України. При тому, що українська енергетична мережа зруйнована на 40%, а обсяги руйнувань, яких Росія завдала енергетичній системі країни, складає близько 10 мільярдів доларів, Україна нещодавно зуміла повернутися на європейський ринок електроенергії як експортер.
На зустрічі у CSIS йшлося про пріоритети адміністрації Джо Байдена щодо подальшої допомоги Україні, про потенційні перешкоди і плани співпраці з європейськими союзниками та партнерами у відповідь на війну.
Дерек Гоґан наголосив, що важливе місце у президентській стратегії національної безпеки США є “намір нічого не робити самовільно” – тому увага зосереджена на зміцненні НАТО та партнерства між США і ЄС. “Ми прагнули переконатися, що голос США був почутий там у найефективніший спосіб”, прокоментував політику співпраці дипломат.
Танки на майбутнє
Але перш за все Україна повинна мати можливість оборонятися і стримати майбутні напади, наголосив Гоґан. Тому першочерговий пріоритет – зміцнити українську армію, незалежно від нинішньої війни, щоб утримати Росію від вторгнення через п’ять років і більше.
“Україні доведеться відновити свою армію, їй доведеться замінити танки, які ми їй зараз дали, оскільки вони, ймовірно, будуть пошкоджені.
“Вважаю, що один із уроків, винесених з усієї цієї трагічної драми, в якій ми всі живемо, полягає в тому, що ми повинні допомогти Україні не просто захистити свою територію зараз, але й надати ресурси, щоб запобігти чи принаймні стримати Росію від подібних дій у майбутньому», – каже Гоґен.
Саме тому не лише Сполучені Штати, а й союзники говорять про довгострокові відносини з Україною, коли йдеться про безпеку та економіку, наголошує він.
НАТО про бажаний вступ України: "ми вас чуємо"
За словами Гоґана, США вітають розширення ЄС і були головними прихильниками інтеграції України до Європейського Союзу та упровадження необхідних для цього реформ.
“Ми раділи з гордістю, як і самі українці, коли справа дійшла до надання Україні статусу кандидата [на вступ до ЄС, - ред.]. Це надзвичайно важливо для економічного майбутнього України”, – сказав американський урядовець.
За його словами, в успіху України зацікавлений і приватний сектор.
“Американські компанії постійно спілкуються з нами в Державному департаменті, інших частинах уряду США, мовляв, що можна зробити для України, як ми можемо підтримати, де є можливості для інвестицій? Таким чином, ми бачимо це не тільки як європейську справу, але також і дуже трансатлантичну”, - сказав Гоґан.
НАТО – в перспективі, зараз – практичні питання оборони
“Що ви кажете українцям, коли вони говорять про бажання приєднатися до НАТО?”, - запитав у ході розмови директор Центру стратегічних і міжнародних досліджень Макс Берґман.
Гоґан відповідає: “Ми кажемо: ми вас чуємо, і дуже підтримуємо політику відкритих дверей НАТО, але сам альянс наразі зосереджений на практичній підтримці України, розбудові її потенціалу. Тому що зараз Україна у війні».
Він каже, що про це йтиметься на саміті у Вільнюсі у липні.
"Наші зобов’язання перед Україною є довгостроковими. І ми будемо рухатися в цьому напрямку. Але спочатку завдання першої ваги, а це наразі – допомогти Україні досягти її цілей у майбутньому контрнаступі, потім – утримувати територію, яку Україна відвоює, далі – зрозуміти, де ми перебуваємо, коли мова йде про здатність України відродити її економіку. Є так багато речей, які ми повинні зробити правильно", – каже Гоґен.
Гоґан наголосив, що зараз Україна вчиться працювати за стандартами НАТО не лише на полі бою, а і в міністерських кабінетах: “Це більше пов’язано з інституційною розбудовою, встановленням стандартів і такими важливими речами, як, наприклад, стандарти закупівель, управління та контроль над цифровізацією, все це концептуально важливо, і НАТО зосереджуватиметься на цьому ще більше”.
Як повідомляв Голос Америки, посилаючись на повідомлення газети Financial Times, амерканські офіційні особи кажуть, що розмови про вступ України можуть призвести до ескалації конфлікту з боку Росії, тому практична підтримка, така як постачання боєприпасів, має бути головним пріоритетом для майбутнього саміту у Вільнюсі.
США закликають союзників зосередитися на короткостроковій військовій, фінансовій та гуманітарній допомозі Україні, щоб допомогти їй відбити російське вторгнення.
Саміт НАТО у Литві відбудеться 11-12 липня.
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США і надалі впевнені у можливості України провести успішний контрнаступ – посадовець Держдепартаменту про витік документів
Сполучені Штати і далі впевнені у здатності України здійснити успішний контрнаступ, попри інформацію, яка була опублікована на підставі ймовірних секретних документів з можливими планами дій українських збройних сил.
Про це розповів виконувач обов'язків помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії, колишній посол США у Молдові Дерек Гоґан.
“Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб переконатися, що вони [українці, - ред.] здатні досягати своїх цілей на полі бою”, - сказав Гоґан під час розмови з ініціативи Програми «Європа, Росія та Євразія» Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).
Коментуючи ймовірний витік документів, посадовець розповів, що в останні кілька днів працівникам Держдепартаменту довелося зробити “багато дзвінків”. Йшлося про розмови з партнерами, яких потрібно було запевнити що США вживають заходи задля безпеки інформації.
За словами Гоґана, відносини з партнерами Америки є «зрілими», а тому вони розуміють, що витік «не було несанкціоновано, це кримінальні дії, як чітко дало зрозуміти Міністерство оборони».
Він також додав, що у США намагаються не тільки зменшити потенційну шкоду і ризик, але і переконатися, що такого не станеться на майбутнє.
Ситуація в Україні: ми залишаємося у цій ситуації надовго
Українським військовим, наголосив Гоґан, останніми місяцями довелося чинити опір діям Росії, спрямованим на виснаження українського війська. Так, прикладом є бої за Бахмут і зокрема дії Групи Вагнера та заяви її очільика Євгена Пригожина про те, що Бахмут було завойовано.
Урядовець наголосив, що навіть якби російські війська дійсно зайняли місто, «ми не сприймали б це як стратегічний крок росіян».
«Я не можу читати майбутнє і як все розвиватиметься надалі, але Україна знову і знову доводить, що здатна захистити свою територію, здатна здивувати. Зараз у них є все, щоб як виграти, так і програти. Тому я думаю, що ми залишаємося у цій ситуації надовго», – сказав Гоґан.
Як повідомляв Голос Америки, 13 квітня у США заарештували підозрюваного у причетності до витоку секретних документів Пентагона.
Арешт 21-річного Джека Тейешейри стався після того, як Пентагон та інші державні служби заявили про початок слідства у цій справі та пошук особи, яка розповсюджувала таємну інформацію.
Президент США Джо Байден заявив у четвер, перебуваючи в Ірландії, що Сполучені Штати «наближаються» до пошуку відповідей щодо витоку секретних документів Пентагону. Він додав, що «не стурбований» розкриттям, бо там не було актуальних даних.
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Зеленський обговорив з Макроном його візит до Китаю та вступ України до НАТО
Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном його візит до Китаю після того, як слова французького лідера, висловлені по дорозі додому з Пекіна тиждень тому, викликали критику в Європі та США.
«Провів майже півторагодинну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном, – написав Зеленський у Telegram. – Обговорили підсумки нещодавнього візиту президента Макрона до Китаю».
У твітері президент Зеленський додав, що вдячний французькому лідеру «за донесення української позиції щодо необхідності повного виведення російських військ з України».
Як повідомляв Голос Америки, повертаючись з Пекіна, Еммануель Макрон в інтерв’ю журналістам заявив, що Європа має зменшити свою залежність від США, не дозволити себе втягнути в американсько-китайське протистояння щодо Тайваню, а також, що "європейці не можуть вирішити кризу в Україні".
Макрон сказав, що європейські країни повинні "відокремитися" від політики США й уникати втручання в кризи, "які не є нашими", щоб побудувати концепцію "стратегічної автономії" Європи. Як написав часопис Politico, цю “стратегічну автономію”, ймовірно, має очолити Франція, яка стане “третьою супердержавою”.
Чимало оглядачів у Європі та США розкритикували позицію президента Франції й закликали його не дистанціюватися від союзників, а навпаки, посилити допомогу Україні та вкладати гроші у власну оборону.
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав ідею Макрона про "стратегічну автономію" Європи «пострілом собі в коліно», і сказав, що безпека Європи залежить від міцних трансатлантичних відносин між ЄС та США, повідомив Голос Америки минулого тижня.
Сусіди України наполягають на скорішому членстві Києва у НАТО
За словами Моравецького, небезпека продовження військової агресії з боку Кремля залишається, тому країни Європи мають використати перевірений часом безпековий механізм – НАТО. На думку прем’єра Польщі, Україна своєю боротьбою довела, що вона належить до вільного світу. Тому Україну потрібно чимшвидше приймати в ЄС та НАТО.
Президент Зеленський після своєї розмови з президентом Макроном також повідомив, що обговорив з французьким колегою підготовку до Вільнюського саміту НАТО в липні цього року та його очікувані результати. Він наголосив, що Україні необхідні «дієві гарантії безпеки ще до моменту вступу нашої країни до альянсу».
Як повідомив Голос Америки, на початку квітня сейм Литви одностайно ухвалив резолюцію, що на саміті НАТО у Вільнюсі «необхідно запросити» Україну «приєднатися до НАТО в якості держави-члена». Переважна більшість країн НАТО на сході Європи підтримує вступ України до НАТО, але на Заході залишаються скептичними щодо можливості вступу України до закінчення нинішньої війни з Росією.
Газета Financial Times повідомила минулого тижня, що США, Німеччина та Угорщина протистоять спробам таких країн, як Польща та країни Балтії, запропонувати Києву більш глибокі зв’язки з НАТО та чіткі запевнення про підтримку майбутнього членства України.
Як сказали газеті четверо офіційних осіб, які брали участь у переговорах, США протидіють спробам деяких європейських союзників запропонувати Україні «дорожню карту» для членства в НАТО.
Натомість США закликають союзників зосередитися на короткостроковій військовій, фінансовій та гуманітарній допомозі Україні, щоб допомогти їй відбити російське вторгнення, повідомляє FT.
Побоюючись, що розмови про вступ України можуть призвести до ескалації конфлікту з боку Росії, амерканські співрозмовники газети кажуть, що практична підтримка, така як постачання боєприпасів, має бути головним пріоритетом для Вільнюса.
Газета зауважує, що президент Зеленський попередив про те, що він візьме участь у саміті лише в тому випадку, якщо йому будуть представлені відчутні діє на шляху до членства в НАТО, такі як післявоєнні гарантії безпеки від його членів або поглиблення співпраці з альянсом.
11-12 липня Литва вперше прийматиме саміт НАТО. Очікується, що на зустрічі візьмуть участь близько 40 делегацій з країн-членів і партнерів НАТО.
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