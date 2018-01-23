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Смертельна стрілянина в середній школі штату Кентуккі

  • Голос Америки
Середня школа Marshall Сounty

Як повідомляється, одна людина загинула, декілька осіб отримали поранення


За повідомленнями офіційних осіб, одну людину вбито і багато хто отримав поранення в результаті стрілянини в середній школі, розташованій в одному з сільських районів південно-східного американського штату Кентуккі.

Як уточнив у Twitter губернатор штату Метт Бевин, інцидент мав місце в окрузі Маршалл.



Повідомляється також, що підозрюваного затримано і він перебуває під вартою.

За деякими повідомленнями, нападник - учень в цій школі.

Населений пункт, в якому сталася стрілянина, розташований за 200 миль на південний захід від міста Луївілл.

За словами поліцейських, інформація про те, що трапилося буде повідомлятися в міру надходження. Поговорити з працівниками школи журналістам поки що не вдалося.

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