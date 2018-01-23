Смертельна стрілянина в середній школі штату Кентуккі

Як повідомляється, одна людина загинула, декілька осіб отримали поранення
За повідомленнями офіційних осіб, одну людину вбито і багато хто отримав поранення в результаті стрілянини в середній школі, розташованій в одному з сільських районів південно-східного американського штату Кентуккі.
Як уточнив у Twitter губернатор штату Метт Бевин, інцидент мав місце в окрузі Маршалл.
Повідомляється також, що підозрюваного затримано і він перебуває під вартою.
За деякими повідомленнями, нападник - учень в цій школі.
Населений пункт, в якому сталася стрілянина, розташований за 200 миль на південний захід від міста Луївілл.
За словами поліцейських, інформація про те, що трапилося буде повідомлятися в міру надходження. Поговорити з працівниками школи журналістам поки що не вдалося.
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