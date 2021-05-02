США офіційно почали виводити війська з Афганістану

Представники Білого дому та Пентагону повідомили, що із суботи США та НАТО офіційно почали виводити війська з Афганістану.

Дату 1 травня призначив президент Джо Байден, однак останніми тижнями військові вже почали вивозити з країни обладнання.

Зараз в Афганістані залишається від 2500 до 3500 військовиків США та близько 7000 службовців НАТО. Очікується, що останні іноземні сили залишать країну до кінця літа, зокрема, символічної дати 11 вересня 2021 року.

Афганські сили безпеки перебувають у стані підвищеної готовності до можливого нападу з боку "Талібану" після завершення виведення союзних сил, що відкриває новий період невизначеності в країні.

Союзники США та НАТО увійшли до Афганістану 7 жовтня 2001 року, щоб знайти виконавців терористичної атаки "Аль-Кайди" 11 вересня 2001 року, які в той момент перебували під захистом талібів, що захопили владу в країні. Лідер "Аль-Кайди" Осама бін Ладен був виявлений та вбитий американськими спецназівцями у співпраці з Пакистаном у 2011 році.

За даними проекту "Ціна війни" Університету Брауна, протягом 20 років війни в Афганістані загинуло більш як 47 тисяч мирних жителів та від 66 до 69 тисяч афганських військовиків.

При цьому Міністерство оборони США повідомляє, що в Афганістані загинули також 2442 американських військовослужбовців і близько 3800 працівників американських приватних охоронних компаній, а також близько 3800 військовиків інших країн НАТО.

Також за даними проекту "Ціна війни", за 20 років перебування в Афганістані США витратили більше 2 трильйонів доларів.

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