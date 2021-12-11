США, Британія застерегли Росію: нова агресія проти України стане "стратегічною помилкою"

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс обговорили загрозу нової агресії Росії проти України. Зустріч посадовців відбулась в п'ятницю, перед засіданням країн G7 в Ліверпулі.

США та Велика Британія глибоко занепокоєні нагромадженням російських війьк поблизу України, йдеться у заяві британського Міністерства закордонних справ.

"Обидва [посадовці] погодились щодо своєї підтримки України і висловили глибоке занепокоєння нагромадженням російських військ на кордоні з Україною. До того ж вони сказали, що будь-яке вторгнення Росії стане стратегічною помилкою за яку будуть серйозні наслідки", - мовиться в заяві.

США та Велика Британія обговорили важливість координованої відповіді для протистояння російській агресії на кордоні України, заявив Блінкен.

Засідання "Великої сімки" стане виявом єдності міжнародної спільноти проти агресії щодо України, сказала Трасс журналістам перед засіданням міністрів G7.

"Що означатиме зустріч G7 цими вихідними ... це вияв єдності між однаково налаштованими основними економіками, позиція яких буде абсолютно сильною проти агресії, проти агресії щодо України", - наголосила британська посадовиця.

Дивіться також: Час-Тайм. Міністри G7 координують зусилля у протидії російській агресії