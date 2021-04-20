США додатково спрямували на допомогу Україні $155 млн

Додаткові 155 млн дол цього року Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) спрямує на допомогу Україні в різних сферах, повідомили в посольстві США. Серед сфер, куди буде спрямовано додаткову підтримку: відновлення економіки, судова реформа, зміцнення демократії, подолання корупції, протидія російській агресії.

З цих коштів 34 млн дол. піде на допомогу Україні у відновленні економіки після пандемії COVID-19, зокрема в сфері покращення якості медичних послуг, підвищення прозорості в енергетиці, сільському господарстві та фінансовій галузі, розвиток земельного ринку, повідомили у відомстві.

14 млн дол. США піде на підтримку в сфері подолання корупції, а ще 63 млн дол. США на програми пов‘язані з захистом від впливу російської агресії, зокрема в сфері забезпечення доступу до правосуддя українцям, що постраждали від агресії, яку підтримує Кремль у Криму та на Донбасі, зниження енергетичної та економічної залежності України від Росії, зміцнення українських підприємств, які працюють на сході країни; розширення доступу громадян до якісної та об’єктивної інформації з метою протидії зловмисному впливу та дезінформації, підтримки євроінтеграції та посилення демократичних процесів в Україні.

Серед інших реформ, що отримають додаткову підтримку - розширення судової реформи, зміцнення новостворених об’єднаних територіальних громад, тощо.

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