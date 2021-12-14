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У штаті Кентуккі тривають пошуки пропалих безвісти після нищівних торнадо

Фото: руйнування, спричинені торнадо в місті Мейфілд, Кентуккі, 12 грудня 2021 року

Губернатор американського штату Кентуккі Енді Бешир підтвердив, що кількість загиблих від торнадо зросла до 74 осіб, місце перебування ще щонайменше 109 осіб залишається невідомим. Пошукові роботи тривають.

"Ми очікуємо, що кількість жертв зростатиме", - сказав Бешир на прес-конференції в понеділок.

У середу штат планує відвідати президент США Джо Байден. "Ми будемо там, - сказав Байден під час прес-конференції в понеділок. - І ми там перебуватимемо стільки, скільки потрібно для допомоги". Байден оголосив про надання штатові надзвичайної допомоги для подолання наслідків торнадо.

Президент США Джо Байден вказує на шлях торнадо під час брифінгу в Білому домі
Президент США Джо Байден вказує на шлях торнадо під час брифінгу в Білому домі

Загалом, 88 людей цими вихідними загинуло від торнадо в п'яти штатах, включаючи Кентуккі, Іллінойс, Теннессі, Арканзас та Міссурі, повідомляє Associated Press.

Найбільше від торнадо постраждало містечко Мейфілд на заході Кентуккі. Під час торнадо на свічковому заводі Мейфілда перебувало більше сотні людей. В понеділок Національна гвардія з посиланням на дані власника фабрики, заявила, що місцезнаходження 102 з 110 працівників, які були на фабриці встановлено і вони живі. Приміщення фабрики практично повністю зруйноване.

Відновлювальні роботи в штаті триватимуть довго, заявив Бешир - в Кентуккі пошкоджено сотні житлових будинків та підприємств, пожежні та поліцейські відділки. Енді Бешир назвав ці торнадо “найбільш руйнівними в історії штату”.

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