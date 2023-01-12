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- Голос Америки
США та Японія погодились зміцнити оборонну співпрацю та потужно допомагати Україні, перед лицем агресії РФ
США та Японія домовились зміцнити безпекову співпрацю, на тлі війни Росії в Україні. Про це оголосили посадовці двох країн, після засідання двосторонньої Консультаційної комісії, що відбулось в середу у Вашингтоні.
"Ми разом підтримуємо Україну проти війни президента Путіна, який загрожує базовим принципам міжнародного правопорядку, включаючи те, що всі країни можуть обирати власний шлях, мати повагу до суверенітету, незалежності та територіальної цілісності", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Японії Хаяші Йошімасою, очільником Пентагону США Ллойдом Остіним та міністром оборони Японії Хамадою Ясуказою.
"Перед лицем цих та інших викликів, сьогодні ми обговорили шляхи поглиблення координації, включаючи командування сил союзників, обмін розвідданими, даними спостережень, спільне використання об'єктів та збільшення двосторонніх навчань", - зауважив Блінкен.
Він відзначив роль Японії в тому, щоб допомогти Європі зменшити залежність від російського газу, а також привітав президентство Японії в "Групі Семи", в рамках якої країни координують санкції проти Росії за агресію в Україні, а також допомагають Україні відновити енергосистему.
Очільник дипломатичного відомства Японії, своєю чергою, назвав агресію Росії в Україні подією, "що стала струсом для основ міжнародного порядку, який поставив міжнародну спільноту на історичне роздоріжжя".
"Щодо Росії, ми підкреслили те, що агресія проти України стала струсом для бази міжнародного правопорядку, звинуватили Росію в безвідповідальній ядерній риториці та нападах на цивільну інфраструктуру і погодились продовжувати потужну підтримку України", - заявив Хаяші Йошімаса.
Серед інших питань, які міністри закордонних справ країн обговорили в середу стали виклики, які надходять від Китаю для Індо-Тихоокеанського регіону, зростання військової співпраці між Китаєм та Росією, безпекові виклики від КНДР та інше.
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Російський «генерал Армагеддон» став жертвою «внутрішніх чвар». Реакції та прогнози оглядачів щодо відставки Суровікіна
Пониження у посаді генерала Сергія Суровікіна, який був командувачем Об'єднаного угруповання військ в Україні, та призначення на цю посаду начальника генштабу Валерія Герасимова, у якого Суровікін тепер – заступник, західні оглядачі пов’язують не лише з провалами на фронті, але і з боротьбою за владу у найближчому оточенні президента Росії Володимира Путіна.
Хоча в російському Міністерстві оборони називають ці перестановки «підвищенням рівня керівництва спецоперацією», західні коментатори кажуть, що за змінами стоять «внутрішні чвари, боротьба за владу, та ревнощі» з боку самого Герасимова і міністра оборони Росії Сергій Шойгу.
Коментатор міжнародних подій, ветеран британської телекомпанії ВВС, Джон Сімпсон вважає, що генералу Суровікіну, відомому своїми жорстокими методами ведення війни, його тактика не допомогла – він зазнав поразки.
«Погана новина для цієї людини – російського «генерала Армагеддона», Сергія Суровікіна. У жовтні президент Путін призначив його відповідальним за війну в Україні, але його невдача означає, що його понизили в посаді, незважаючи на його фірмову тактику нападу на цивільне населення. На генерала Валерія Герасимова тепер очікує отруєна чаша», – метафорично висловлюється коментатор у своєму твіті.
Напередодні російським журналістам стало відомо про ще одне призначення у командуванні російських військ в Україні. За повідомленнями російських ЗМІ, генерал-полковник Олександр Лапін очолив Головний штаб сухопутних військ, попри те, що його різко критикували наближені до Путіна лідер Чечні Рамзан Кадиров, керівник «Групи Вагнера» Євген Пригожин та низка військових блогерів. Вони покладали, зокрема, на Лапіна відповідальність за невдачі російських військових на Донбасі.
Дослідник американського аналітичного центру "Атлантична рада" Андерс Аслунд вважає, що перестановки в російському військовому командуванні мають показати, що вплив позасистемних критиків перебільшений.
«Пониження генерала Суровікіна, його заміна генералом Герасимовим і підвищення генерала Лапіна явно спрямовані проти Пригожина, Кадирова та їхніх військових екстремістів, імовірно, також проти Путіна. У російському військовому командуванні відбувається щось важливе», – зауважує аналітик у своєму твіті.
«Внутрішні чвари, боротьба за владу, та ревнощі» – ось, що відбувається в російському керівництві, на думку дослідниці з впливової американської корпорації RAND.
Дара Масікот, яка спеціалізується на питаннях оборонної політики Росії, вважає, на відміну від інших коментаторів, що Суровікін не був нездарою. Він, на її думку, «не допускав стратегічних помилок на полі бою, як багато інших російських генералів». Вона вважає його набагато професійнішим, ніж Шойгу і Герасимов, які «понизили в посаді свого найкомпетентнішого старшого командира, замінивши його на некомпетентного».
На її думку, Суровікін міг постраждати ще і через те, що доносив до Путіна «більш реалістичні оцінки ситуації на фронті, на відміну від того, що той раніше отримував від Шойгу-Герасимова».
Але, каже Масікот, саме Шойгу і Герасимов «провалили війну» в Україні. «Це керівництво настільки недбале, що в будь-якій нормальній системі це мало б бути підставою для звільнення», – вважає дослідниця.
Але Шойгу і Герасимов вірні Путіну, а тому вони переграли Суровікіна у боротьбі за владу, каже Масікот. На її думку, з Герасимовим на чолі від російського війська будуть знову вимагати неможливого, а він не буде відмовлятися, як не відмовився від невдалих планів вторгнення у лютому минулого року. Чи буде це добре для України, залишається відкритим питанням, пише дослідниця у серії твітів.
Лондонський аналітик Марк Ґалеотті також вважає, що Путін може знову мати «нереалістичні очікування» від Герасимова, і насправді «отруєна чаша» дістала саме йому.
«Те, що будуть весняні наступи, було цілком зрозуміло – для цього й тримають не кинуті в бій 150 тисяч "мобіків". 150 тисяч свіжих військ, хоч і поганої якості, матимуть значення, але, я підозрюю, що це – недостатньо для Путіна», – каже дослідник російських силовиків.
Але він додає, що не думає, що «стратегія Москви так чи інакше залежить від перемоги на полі бою – це більше стосується політики». На думку Ґалеотті, Путін хоче продемонструвати Заходу, що Росія готова до тривалої війни, і сподівається, що «ми втратимо волю та єдність і далі підтримувати Київ». Як прогнозує дослідник, Путін буде розчарований, але «він «мусить» у це вірити, бо інших шансів на хоч якусь перемогу в нього немає».
Роблячи ставку на Герасимова, Путін, на думку Ґалеотті, планує ескалацію навесні – «не ядерний варіант, а більше мобілізації» та можливо, ефективнішу взаємодію з «вагнерівцями» і «кадирівцями», які «краще навчені та оснащені, ніж більшість "мобіків"».
Як вважає Ґалеотті, Путіну байдужі почуття військових командирів, але якщо він продовжуватиме так жонглювати призначеннями, це не принесе йому відданості з їхнього боку. І в якийсь кризовий момент це може вилізти йому боком, прогнозує Ґалеотті.
11 січня Міноборони Росії повідомило про призначення начальника Генштабу Збройних сил генерала армії Валерія Герасимова Командувачем Об’єднаного угруповання російських військ, які ведуть війну в Україні.
Колишній командувач Сергій Суровікін стане одним із його трьох заступників, пише Радіо Свобода. Суровікін залишається на посаді командувача Повітряно-космічних сил. Ще двома заступниками будуть головнокомандувач Сухопутними військами генерал армії Олег Салюков та заступник начальника Генштабу генерал-полковник Олексій Кім.
«Підвищення рівня керівництва спеціальною військовою операцією пов’язане з розширенням масштабу завдань, що вирішуються в ході її проведення», – наводить видання текст повідомлення Міноборони РФ.
В Міноборони України побачили в кадрових змінах РФ свідчення того, що "не все у них виходить так, як вони бажають". "Якби у них було все гаразд, то кадрові зміни з такою частотою не проходили б", - заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу для преси в четвер.
Принаймні 10 країн могли б увійти в коаліцію постачальників танків «Леопард» Україні
Передумовою передання Україні танків «Леопард», президент Польщі Анджей Дуда 11 січня назвав створення «коаліції» країн, які за його словами мали б робити це разом.
Наполягання Польщі на колективних діях не унікальні - на бажанні діяти узгоджено постійно наголошує і Німеччина, яка у якості виробника «Леопардів» мала б бути ключовою учасницею такого об’єднання.
Речник німецького уряду цього тижня повторив, що Берлін «на даний момент не має наміру постачати в Україну основні бойові танки Leopard 2», хоча німецькі лідери не відкидають можливість кроку, наголошуючи, що такі рішення Німеччина схвалюватиме лише в координації з союзниками.
Штеффен Гебештрайт сказав 9 січня, що «не чув жодних офіційних ініціатив, або запитів від Польщі, або інших країн про таку пропозицію. Якби така пропозиція з'явилася, було б цікаво подивитися, як на неї відреагують інші країни».
Які країни могли б увійти до коаліції чи консорціуму постачальників танків «Леопард» Україні?
Якщо Європа почне давати танки Україні хоча б на дюйм ширше, то Фінляндія повинна брати участь.
Аналітичний центр Європейська рада закордонних справ (ECFR.EU) нараховував понад 2000 важких танків Leopard 2 в арсеналах тринадцяти країн Європи: Австрії, Греції, Данії, Іспанії, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Угорщини, Фінляндії, Швеції та Швейцарії.
В грудні 2022 року танки «Леопард» також надійшли на озброєння Словаччини в межах європейської ініціативи за якою країни, що мали військову техніку радянського зразка, передали її Україні, а навзамін отримали західну зброю.
ECFR.EU ще у вересні минулого року доводив, що виділення невеликої кількості танків Leopard 2 від кожної з тих країн дозволило б «сформувати й оснастити українську бронетанкову бригаду з приблизно 90 таких машин і забезпечити Україну сучасними танками, що відповідають стандартам НАТО з можливостями збільшувати виробництво».
До потенційного об’єднання постачальників «Леопардів» Україні, наразі напевне не ввійшли б Австрія і Швейцарія, які твердо стоять на позиціях воєнного нейтралітету, а також Угорщина, яка під керівництвом прем’єр-міністра Віктора Орбана на відміну союзників у НАТО і ЄС заявила, що надаватиме українцям лише гуманітарну допомогу.
Натяки на готовність поділитися з Україною «Леопардами» крім Польщі виголошують у Фінляндії.
«Якщо Європа почне давати танки Україні хоча б на дюйм ширше, то Фінляндія повинна брати участь. Наш внесок був би, звичайно, невеликим, бо, маючи кордон з Росією, пріоритетом для нас є наша власна обороноздатність», - сказав 6 січня голова Оборонного комітету фінського парламенту Антті Гакканен телестанції MTV.
Ще влітку минулого року повідомлення про можливе передання Україні танків Leopard 2 пролунала в Іспанії, але майже одразу іспанський уряд присоромлено дав задній хід, коли очільниця міністерства оборони Марґаріта Роблес заявила, що багато іспанських «Леопардів» виявилися у небоєздатному стані.
Європейські ЗМІ вважають, що крім Польщі на Німеччину з переконуванням надати Україні «Леопарди» тисне також Франція.
Французи ще не обіцяють українцям свої важкі танки Leclerc, в той час як Лондон щораз гучніше говорить, що може надати близько десятка британських танків Challenger.
До теми: Від Рамштайну 20 січня і франко-німецького саміту 22 січня очікують більше зброї для України
Тим часом багато коментаторів сходяться на думці, що окрім великих арсеналів США з американськими танками Abrams, «Леопарди» виглядають єдиною реалістичною альтернативою з огляду на кількість вже готових німецьких танків, а також виробничих потужностей, які потрібні для спорядження, обслуговування і забезпечення амуніцією танкових сил.
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Польський президент Анджей Дуда під час свого візиту до Львова, заявив, що його країна ухвалила рішення про передачу танків Леопард, але у межах створення міжнародної коаліції.
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