Китай застеріг США від можливого бойкоту Зимової Олімпіади у Пекіні

Китайське міністерство закордонних справ застерегло офіційний Вашингтон від бойкоту зимових Олімпійських ігор, що мають відбутись у Пекіні у 2022 році. Напередодні адміністрація президента Байдена повідомила, що разом зі своїми союзниками обговорює кроки у відповідь на повідомлення про порушення прав людини у Китаї.

Пекін видкидає звинувачення в утисках етнічних меншин у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі й попередив про "широку відповідь Китаю" на потенційний бойкот Олімпіади, однак які саме це можуть бути кроки - невідомо.

"Політизація спорту нищить олімпійський дух і шкодить інтересам спортсменів з усіх країн, міжнародна спільнота, включаючи Олімпійський комітет США цього не сприйме", - йдеться у повідомлення МОЗ Китаю.

Жодних візитів високопосадовців. Спонсори мають відмовитись від підтримки. Мовники мають фокусуватись на темному зворотньому боці правління Комуністичної партії Китаю

Проти проведення змагань у Пекіні виступають правозахисні організації і закликають бойкотувати їх та іншим чином звертати увагу міжнародної спільноти на дискримінацію уйгурів, тибетців та жителів Гонконга.

"Головне - недопустити, щоб уряд Китаю використав Зимову Олімпіаду 2022 для возвеличення здійснюваних ним репресій. Жодних візитів високопосадовців. Спонсори мають відмовитись від підтримки. Мовники мають фокусуватись на темному зворотньому боці правління Комуністичної партії Китаю", - твітує Кеннет Рот виконавчий директор міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch.

Державний департамент США повідомив, що бойкот Олімпіади - серед можливих заходів, але пізніше там заявили, що цей крок іще не пройшов обговорення.

Міжнародний олімпійський комітет та Олімпійський і Паралімпійський комітети США виступили проти ідеї бойкоту.

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