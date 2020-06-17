США передають Україні партію військового обладнання. Про це повідомило посольство Сполучених Штатів у Києві. Вантаж, вартість якого складає понад 60 мільйонів доларів, прибув до Києва напередодні. Як йдеться у повідомленні дипломатичного представництва, незабаром українські військові отримають рації, боєприпаси та протитанкові ракети Javelin.

Минулого тижня Міністерство оборони США оголосило про план у 2020 фінансовому році додатково надати Україні допомоги обсягом 250 мільйонів доларів у рамках Ініціативи сприяння безпеці України. Ці кошти будуть спрямовані на навчання, обладнання та консультативні зусилля для посилення спроможності України ефективніше оборонятися від російської агресії.

У посольстві США підкреслювали, що американська допомога "підтверджує давні оборонні відносини між США та Україною – критично важливим партнером на передовій стратегічного протистояння з Росією". "Сполучені Штати залишаються непохитними у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йшлося у повідомленні, яке поширило дипломатичне представництво США.

Дивіться також: В одній зі шкіл в Нью-Гемпширі влаштували випускний на вершині гори. Відео