Байден обговорив ситуацію на кордоні України з новим канцлером Німеччини

Нагромадження військ Росією на кордоні з Україною стало одним із питань, які обговорили президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц, який нещодавно замінив на посаді Анґелу Меркель.

Байден привітав Шольца з призначенням на посаду. "Я з нетерпінням очікую на можливість співпраці з низки світових викликів, включаючи трансатлантичні зусилля щодо дестабілізуючого нагромадження Росією військ на кордоні з Україною", - твітує Байден за результатами розмови в п'ятницю.

Шольц заявляв про підтримку України цього тижня під час зустрічей з керівництвом ЄС та НАТО.

Цими вихідними новопризначена міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Беєрбок бере участь в засіданні міністрів "Великої сімки" в британському Ліверпулі.

В суботу Баербок зустрілась з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. "Держсекретар та міністр закордонних справ обговорили підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем російської агресії і домовились, що у випадку ескалації з боку Москви, необхідна потужна відповідь", - повідомили в Держдепі.

Зустріч G7 стане виявом єдності міжнародної спільноти проти агресії щодо України, заявила відкриваючи засідання міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

"Що означатиме зустріч G7 цими вихідними ... це вияв єдності між однаково налаштованими основними економіками, позиція яких буде абсолютно сильною проти агресії, проти агресії щодо України", - наголосила британська посадовиця.

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