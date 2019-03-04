Чи поглибить закриття консульства США у Єрусалимі кризу між Ізраїлем і палестинцями?

США об`єднали генеральне консульство, що обслуговує палестинців, в єдине відомство з новим американським посольством у Єрусалимі. Про це повідомили на сайті Державного департаменту США.

Палестинська сторона розкритикувала рішення, назвавши його "останнім цвяхом у труні" ролі Сполучених Штатів як миротворця у регіоні.

"Це не означає зміну американської політики щодо Єрусалима, Західного берега Йордану й Сектора Газа, - підкреслює повідомлення Держдепу. - Як заявляв президент, США й далі не мають позиції щодо остаточного статусу питань, зокрема, щодо меж і кордонів. Чіткі кордони ізраїльського суверенітету в Єрусалимі - питання остаточних перемовин між сторонами".

У грудні 2017 року Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю й переніс туди американське посольство.

Крім того, адміністрація президента США припинила фінансувати агенцію ООН, яка надає Палестинській автономії гуманітарну допомогу, включаючи кошти для лікарень і програм із встановлення миру.

У відповідь палестинці розірвали більшість контактів із Білим домом, закривши свою дипмісію у Вашингтоні.

Ізраїль оголосив Єрусалим своєю столицею одразу після завершення Шестиденної війни 1967 року, коли ізраїльтяни отримали контроль і над Східним Єрусалимом. Рада Безпеки ООН не визнала це, і відтоді закликає Ізраїль повернути палестинцям суверенітет над Східним Єрусалимом, які вважають його столицею своєї майбутньої держави.

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