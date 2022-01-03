Через хуртовину на Східному узбережжі США скасовано й затримано 4 тисячі авіарейсів

Потужна заметіль призвела до перебоїв із авіасполученням на Східному узбережжі США. Скасовано було понад 4 тисячі авіарейсів, повідомляє USA Today.

Зокрема, негода вплинула на понад половину рейсів у трьох аеропортах Вашингтона та чверть - в трьох головних повітряних воротах Нью-Йорка.

"Голос Америки" раніше повідомляв, що під час зимових свят, традиційно найактивніший час подорожей у США, через стрімке поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон" серед працівників авіаліній, перевізники були змушені скасовувати щодня тисячі рейсів.

Загалом лише за минулі вихідні було скасовано 5,400 вильотів, а 17 тисяч рейсів були виконані із затримкою. Авіакомпанії й досі стикаються із недостачею персоналу, але тепер головною причиною проблем стала хуртовина.

Як і прогнозували синоптики, пише AP, в американській столиці - Вашингтоні, а також у прилеглих штатах Вірджинія та Мериленд подекуди намело до 25 сантиметрів снігу. Це нетипова погода для місцевого клімату. Там закрито школи, громадські установи й чимало місць проведення тестування на коронавірус.

Влада закликала автовласників без потреби нікуди не виїжджати, адже сніг, на додачу до рвучкого вітру до 56 кілометрів на годину створює небезпечні умови на дорогах.

Newsweek повідомляє, що снігопад залишив без світла понад півмільйона людей у штатах Теннессі, Джорджія, Північна та Південна Кароліни.

Загалом снігова буря накрила півтора десятка штатів, де живе сукупно понад 20 мільйонів людей.

Сніг вніс корективи у пересування президента США Джо Байдена, який повертався із своєї резиденції у Делавері після новорічних вихідних до Вашингтона. Літак президента приземлився на авіабазу Ендрюз і змушений був чекати півгодини, поки летовище розчищали від снігу. А замість перельоту на гелікоптері до Білого дому Байдену довелось їхати в автоколонні.

В інших регіонах країни, зокрема, у штатах Вашингтон та Орегон, що на заході США, також рік почався із сильних хуртовин. Похолодання й рідкісний незначний снігопад було зафіксовано й у тропічній Флориді.

У матеріалі використано джерела: USA Today, Newsweek, AP

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