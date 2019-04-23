Втручання Росії у вибори в Україні - це окупація Криму і частини Донбасу - аналітик "Інституту Маккейна"

Радіо Свобода спілкувалося з експертом під час його перебування в Києві, куди він приїхав як співголова місії спостерігачів Міжнародного республіканського інституту (США). Колишній помічник держсекретаря США і колишній президент правозахисної організації «Дім Свободи» (Freedom House) нині є аналітиком Інституту Маккейна.

– Новообраний президент України Володимир Зеленський хоче перезавантажувати Мінський процес. Які на це є шанси?

Мінський процес не спрацював. Але це єдиний процес, який існує

– На жаль, Мінський процес не спрацював від перших домовленостей у вересні 2014 року і потім у лютому 2015 року. Можна сказати, що становище зайшло в глухий кут. Якщо в пана Зеленського є ідеї, як це зрушити з місця, – чудово; я особисто не певен, що Мінський процес – це вірний шлях. Але це єдиний процес, який існує, і він не включає Сполучені Штати.

– Володимир Зеленський хоче бачити в цьому процесі США (поруч із Великою Британією). Чи це можливо?

– Я не певен, що росіяни на це погодяться. А якщо ні, то це, мабуть, має означати, що Мінський процес не працює. У США є чудовий переговорник – Курт Волкер, спеціальний посланець Державного департаменту. Це ситуація, коли є очевидними винуватець і жертва. Винуватець – це путінська Росія, а жертва – Україна. Росія вторглася в Україну, а не навпаки. Тому треба посилити міжнародний тиск на Кремль, щоб Росія поважала територіальну цілісність і суверенітет України.

– Чи втручалася Росія в українські вибори? Дехто каже, що цього не було, інші звертають увагу на російську пропаганду до голосування.

Є очевидне російське втручання в ці вибори і в щоденне життя українців. Це відбувається через окупацію Криму і частини Донбасу

– На одному рівні не було масових кібератак, як це було у 2014 році на ЦВК, але був стабільний «шум» із пропагандистських ресурсів, що ці вибори «нелегітимні», що їх сфальсифікують, але українці це спростували.

На іншому рівні є очевидне російське втручання в ці вибори і в щоденне життя українців. Це відбувається через окупацію Криму і частини Донбасу, через це частина українських виборців не змогла взяти участі у виборах. Відповідальність за це лежить на Москві, не на Києві. Це досить очевидно, не треба глибоко копати, щоб побачити російське втручання.

– Головне питання для багатьох українців на цих виборах – як завершити війну. Які ваші прогнози?

Ціна і наслідки для Кремля мають зрости. Тому – більше тиску Заходу, більше підтримки України

– Путін не змінить своєї політики, доки не буде більшого міжнародного тиску і додаткових санкцій із боку США, Канади, ЄС. Ціна і наслідки для Кремля мають зрости. Також варто пам’ятати, що Мінський процес не включає Криму. А ми ніколи не визнаємо незаконної анексії й окупації Криму. Тому – більше тиску Заходу, більше підтримки України, щоб вона могла себе захищати, і більше єдності, наскільки це можливо, в цьому.

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