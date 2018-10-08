Найкращий спосіб для США кинути виклик Росії – конкуренція в енергетиці, – Кудлоу

Головний економічний радник президента Трампа Леррі Кудлоу заявив у інтерв'ю в понеділок, що Сполученим Штатам потрібно більше зосереджувати увагу на енергетичному секторі, щоб конкурувати з Росією, повідомляє видання The Hill.

«Ми є домінуючою енергетичною силою. Ми видобуватимемо 15 мільйонів барелів нафти на день через кілька років. Ми переганяємо Саудівську Аравію. Ми обходимо Росію», – заявив Кудлоу у п'ятницю Hill.TV.

Доправити ці ресурси на північний схід, доправити ці ресурси в Європу і кинути виклик гегемонії Росії на природний газ та зріджений природний газ

«Ми маємо так багато природного газу родовищ пермських часів, що не відомо, що з ним робити. Його підпалюють. Його не можуть використовувати», – продовжив він, в ремарках про нафтове родовище між західним Техасом і південно-східним Нью-Мексико.

«Отже, що це означає? Значить, ми мусимо мати інфраструктуру для трубопроводів, на схід, на захід. Доправити ці ресурси на північний схід, доправити ці ресурси в Європу і кинути виклик гегемонії Росії на природний газ та зріджений природний газ, – сказав він. – Це можливо зробити. Ми маємо справді зосередитись на енергетичному секторі. Більшість цих речей можна зробити в приватному порядку».

Зауваження Кудлоу з'явилися після повідомлення Reuters минулого тижня про те, що Росія та Саудівська Аравія у вересні домовилися про збільшення обсягів видобутку нафти.

Інформагентство повідомило, що країни не хотіли, щоб їхній крок видавався результатом заклику Трампа до Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та Росії видобувати більше нафти.

Ця ініціатива свідчить про те, що Ер-Ріяд та Москва все більше прагнуть співпрацювати без решти ОПЕК.

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