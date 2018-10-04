США протистоятимуть Росії та Китаю в питаннях мілітаризації космічного простору

Перший комітет з питань роззброєння та міжнародної безпеки Генеральної Асамблеї ООН (U.N. General Assembly First Committee on Disarmament and International Security) відкривається в понеділок у Нью-Йорку і триватиме п'ять тижнів.

Вони хочуть обмежити здатність Сполучених Штатів діяти в космосі і заради цього просувають ініціативу, яка дозволяє їм отримати можливість атакувати супутники та інші мирні космічні кораблі

Посол Роберт Вуд, постійний представник США на Конференції з питань роззброєння в Женеві, виклав основні пріоритети Вашингтона перед початком зустрічі в ООН. Він заявив, що делегація США планує протидіяти закидам, що суперечать інтересам США та їхніх союзників.

Найголовнішою проблемою він називає бажання Росії та Китаю мілітаризувати космічний простір. Також, до переліку важливих загроз Роберт Вуд відніс кіберзагрози.

Роберт Вуд відзначив, що заяви, начебто Москва і Пекін намагаються запобігти мілітаризації космічного простору не є правдою.

"Вони хочуть обмежити здатність Сполучених Штатів діяти в космосі і заради цього просувають ініціативу, яка дозволяє їм отримати можливість атакувати супутники та інші мирні космічні кораблі, використовуючи протисупутникову зброю", - сказав Вуд.

У 2014 році російський та китайський уряди представили нову версію проекту угоди про запобігання розміщення зброї у космічному просторі. Вони заявили: "Ми розглядаємо юридичну заборону розміщення зброї в космічному просторі як один з найважливіших інструментів зміцнення глобальної стабільності та безпеки для всіх".

На думку Вуда, угода, яку пропонують Росія і Китай "не піддається перевірці", оскільки вона не висвітлює питання заборони протисупутникової зброї.

"Ви бачили багато публічних заяв російських політиків, які відмовляються визнавати незалежну оцінку та незалежні розслідування, зокрема, щодо використання Сирією хімічної зброї. Отже, в першу чергу, нам потрібно боротись з цією дуже сильною російською пропагандою", - заявив Вуд.

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