США допоможуть журналістам в світі протистояти неправомірним судовим позовам

США створюють новий "Фонд захисту в справах про наклепи", який допомагатиме журналістам у світі протистояти неправомірним судовим позовам. Про це заявила очільниця Агентства з міжнародного розвитку США USAID Саманта Пауер під час виступу в Джорджтаунському університеті минулого тижня.

Вона підкреслила - неправомірні судові позови часто застосовуються, щоб залякати журналістів і "автократи все більш вправно" цим користуються.

"Ми повинні допомогти вільній та справедливій світовій пресі притягати керівників до відповідальності", - заявила Пауер.

"Якщо вони [журналісти] матимуть доступ до цих ресурсів, це може скласти різницю між спроможністю написати статтю, щоб притягнути до відповідальності корумпованого мера, або корумпованго голову поліції, чи ні", - наводить слова Пауер AFP.

Кошти допоможуть "пережити позови про наклеп і стримати автократів та олігархів від спроб змусити журналістів припинити свою діяльність", - додала вона.

В грудні президент США Джо Байден планує провести Саміт на підтримку демократії – першу у своєму роді зустріч за участю більш ніж 100 країн, покликану допомогти зупинити послаблення демократії та погіршення стану з правами і свободами у всьому світі.

В статті використано матеріали АFP.

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