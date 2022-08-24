Посол США в ООН: Міжнародна спільнота ніколи не визнає спробу Росії змінити кордони України силою. Відео

«Міжнародна спільнота ніколи не визнає спробу Росії змінити кордони України силою, і коли світові лідери приїдуть до Нью-Йорка наступного місяця, щоб підтвердити свої зобов’язання щодо Статуту ООН, вони також підтвердять свою підтримку цього основного принципу. Тож скільки б ще фіктивних референдумів не проводила незаконна влада, яку Москва намагається встановити, ми й надалі захищатимемо Статут ООН і будемо відстоювати суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України», - заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.