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США

Посол США в ООН: Міжнародна спільнота ніколи не визнає спробу Росії змінити кордони України силою. Відео

Посол США в ООН: Міжнародна спільнота ніколи не визнає спробу Росії змінити кордони України силою. Відео
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Посол США в ООН: Міжнародна спільнота ніколи не визнає спробу Росії змінити кордони України силою. Відео

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«Міжнародна спільнота ніколи не визнає спробу Росії змінити кордони України силою, і коли світові лідери приїдуть до Нью-Йорка наступного місяця, щоб підтвердити свої зобов’язання щодо Статуту ООН, вони також підтвердять свою підтримку цього основного принципу. Тож скільки б ще фіктивних референдумів не проводила незаконна влада, яку Москва намагається встановити, ми й надалі захищатимемо Статут ООН і будемо відстоювати суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України», - заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

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