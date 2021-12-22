Держдепартамент США відповів на звинувачення російського міністра оборони Шойгу

Держдепартамент США заперечив заяви російського міністра оборони Сергія Шойгу. Відреагувало на твердження Шойгу і міністерство закордонних справ України.

Припинити використовувати «хибну та провокаційну риторику» закликав Росію Державний департамент США. 21 грудня міністр оборони Російської Федерації Сергія Шойгу заявив про підготовку «провокацій із хімічними компонентами» на Донеччині.

«Всупереч заявам російського міністра оборони, Росія і сили, що її підтримують, несуть відповідальність за ескалацію напруженості, а не Україна або Сполучені Штати. Ми закликаємо Росію припинити використовувати помилкову, провокаційну риторику і вжити дієвих заходів з метою деескалації напруженості», – написав у Twitter речник американського зовнішньополітичного відомства Нед Прайс.

На заяви Шойгу відреагував і речник міністерства оборони США Джон Кірбі. Пентагон повністю відкидає заяви російської сторони про підготовку провокацій на Донбасі за участю співробітників американських ПВК.

«Ці заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу є повністю невірними», – заявив Кірбі.

Що саме сказав Шойгу?

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про підготовку американськими приватними військовими компаніями провокації із «хімічними компонентами» на сході України. Про це Шойгу заявив 21 грудня на розширеному засіданні колегії Міністерства оборони у Москві за участю президента Росії Володимира Путіна.

«Для скоєння провокації до міст Авдіївки та Червоного Лимана доставлені резерви невстановленого хімічного компоненту», – сказав Шойгу.

За словами міністра оборони Росії, «достовірно встановлено», що у населених пунктах Авдіївка та Приазовське Донецької області перебувають понад 120 співробітників американських приватних військових компаній.

«Вони обладнують вогневі об'єкти у житлових будинках та на соціально значущих об'єктах, здійснюють підготовку українських сил до проведення спеціальних операцій та активних бойових дій», – стверджує Шойгу.

Шойгу не уточнив про яку саме «хімічну компоненту» йде мова і чи пов'язані між собою так звана «присутність представників іноземної ПВК» і прибуття «хімічної компоненти». Словосполучення «хімічна зброя» Шойгу не вживав, але федеральні російські ЗМІ трактували цю заяву так: «США готують провокацію з використанням хімічної зброї».

Реакція МЗС України

У Міністерстві закордонних справ назвали масованою російською дезінформацією учорашні заяви міністра оборони Росії Сергія Шойгу про те, що в зоні конфлікту на Донбасі нібито перебувають 130 бійців якоїсь американської ПВК з підготовки провокацій «із хімічними компонентами».

«Категорично відкидаємо інсинуації в бік України, які пролунали під час засідання колегії міністерства оборони Російської Федерації. Заяви міністра оборони про нібито хімічні речовини, інструкторів американських приватних військових компаній, обстріли житлових кварталів на Донбасі – чергові приклади масованої російської дезінформації. Росія продовжує створювати інформаційне прикриття для можливих подальших провокацій її військ на українській території. Закликаємо російське керівництво припинити ворожу риторику і мову ультиматумів», – заявив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС України Олег Ніколенко.

У зовнішньополітичному відомстві України зазначили, що «повернення Москви в конструктивне русло дійсно підтвердить задеклароване російським президентом на засіданні колегії прагнення вирішити конфлікт політико-дипломатичними методами».

«Першим кроком має стати початок виконання Росією Мінських домовленостей і домовленостей лідерів Нормандського формату. Припинення російської збройної агресії проти України і відмова РФ від логіки конфронтації стане найкращою гарантією безпеки на Європейському континенті», – додали в МЗС.

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