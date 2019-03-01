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США

США запроваджують нові санкції, пов'язані з Венесуелою

Віце-президент США Майк Пенс та лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо, якого багато країн визнало законним тимчасовим правителем країни, тиснуть один одному руки під час зустрічі Групи Ліма в Боготі, Колумбія, 25 лютого 2019 року.

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Міністерство фінансів США оприлюднило нові санкції, пов'язані з Венесуелою, проти 6 осіб. Про це йдетья у повідомленні розміщеному на сайті міністерства.

Як відзначається, санкції блокують майно та майнові інтереси цих осіб у США (включно із майном та інтересами, які контролюються через посередників, які знаходяться у США). Забороняються також будь-які операції із таким майном, або майновими інтересами. Накладені санкції можуть бути зняті, якщо ці особи зроблять кроки, щоб «відновити демократичний порядок».

Сполучені Штати у понеділок також націлили нові санкції безспосередньо на уряд Венесуели і закликали союзників заморозити активи державної компанії PDVSA після того, як протягом вихідних через насильство не вдалося доправити до країни гуманітарну допомогу.

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Мадуро звинувачує США у штучному підбурюванні кризи, аби спровокувати війну в Південній Америці. Відео
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Мадуро звинувачує США у штучному підбурюванні кризи, аби спровокувати війну в Південній Америці. Відео

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