США діятимуть, щоб притягнути Росію до відповідальності за "поведінку в системі міжнародної торгівлі"

Росія продовжує віддалятись від основоположних принципів Світової організації торгівлі, йдеться в звіті представниці США з питань торгівлі Кетрін Тай. Тай заявила, що США разом з партнерами застосують всі інструменти, щоб "притягнути Росію до відповідальності за її поведінку в системі міжнародної торгівлі".

"За минулий рік економіка Росії продовжила віддалятись від засадничих принципів СОТ: недискримінації, більш вільної торгівлі, прогнозованості, прозорості та справедливої конкуренції", - йдеться у звіті Служби представника США з питань торгівлі (USTR), поданому до Конгресу США у вівторок.

Серед кроків Росії, які суперечать принципам міжнародної торгівлі СОТ, американське відомство назвало обмежувальні прикордонні заходи, обмеження на торгівлю всередині країни а також введення правил, спрямованих на імпортозаміщення і примусову локалізацію.

У Службі представника США з питань торгівлі не назвали, які саме інструменти можуть бути застосовані проти Росії.

В коментарі Reuters представник адміністрації Байдена заявив, що США розглядають можливіть введення жорстких експортних обмежень проти Росії у випадку подальшої агресії Кремля проти України. Такі заходи можуть включати обмеження на імпорт Москвою смартфонів, запчастин для автомобілів та літаків, інших товарів.

У звіті американського відомства йдеться, що з 2014 року уряд США скоротив двостороннє спілкування з Росією у відповідь на дії Росії в Україні, що обмежує здатність USTR обговорювати питання, що викликають занепокоєння, у двосторонньому форматі з Росією.

СОТ наразі розглядає скаргу Європейського Союзу, який звинувачує Росію в дикримінації в сфері закупівлі, повідомляє Bloomberg.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова заперечила, що Росія порушує правила СОТ і заявила, що порушенням правил стали санкції проти Росії, запроваджені США та ЄС, передає "Комерсант".

В статті використано матеріали Reuters, "Комерсант", Bloomberg.

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