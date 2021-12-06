Ллойд Остін: США непокоїть концентрація військ РФ поблизу України, дії в кіберпросторі та інформаційній сфері

Очільник Пентагону Ллойд Остін висловив серйозне занепокоєння через нагромадження військ Росією поблизу України. Крім збільшення кількості військ, США непокоїть ситуація в інформаційному та кіберпросторі. Такий коментар голова Пентагону озвучив під час засідання Форуму Рейгана з національної безпеки, що відбувся у Каліфорнії в суботу.

"Ми спостерігаємо за кількістю сил в прикордонному регіоні, ми спостерігаємо за тим, що відбувається в інформаційному просторі, ми спостерігаємо за тим, що відбувається в кіберсфері і це справді викликає занепокоєння. Ми продовжимо зосереджувати нашу увагу на цьому", - заявив Остін.

Посадовець додав, що США робитимуть все можливе, щоб знизити рівень напруги в регіоні: "Ніхто не хоче розвитку конфлікту в регіоні. Ми зробимо все в наших силах, щоб допомогти запобігти конфлікту і, за можливості, знизити напругу".

Відповідаючи на питання стосовно того, як саме реагуватимуть США на можливу подальшу агресію Росії проти України, Остін наголосив на важливій безпековій допомозі, яку США надають Україні а також вказав на заяву президента США Джо Байдена про підготовку низки ініціатив спрямованих на стримування агресії Росії щодо України.

Байден заявив в п'ятницю, що він готує "найбільш всеосяжний та змістовний набір ініціатив, щоб значно ускладнити пану Путіну подальші кроки та дії, до яких, як побоюються люди, він може вдатись". Байден також наголосив, що перебуває у постійному контакті із союзниками у Європі та Україною.

У вівторок відбудеться розмова відеозв’язком між президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним.

"Президент Джозеф Байден матиме розмову по захищеному каналу відеозв’язку з президентом Росії Володимиром Путіни у вівторок, 7 грудня 2021 року. Лідери обговорять широке коло питань американо-російських відносин, в тому числі стратегічну стабільність, кібер та регіональні питання. Президент Байден підкреслить занепокоєння США щодо російських військових дій уздовж кордонів з Україною та підтвердить підтримку США суверенітету та територіальній цілісності України", - йдеться в заяві Білого дому.

Росія відкидає звинувачення в ескалації напруги в регіоні.

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