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Москва "використовує їжу як зброю" - США та ЄС відреагували на вихід Росії із зернової угоди
Президент США Джо Байден назвав рішення Москви про вихід Росії із зернової угоди "абсолютно обурливим". Він сказав, що це посилить голод і що "нема жодних причин це робити".
Держсекретар США Ентоні Блінкен у заяві 29 жовтня заявив, що Кремль використовує їжу як зброю: "Будь-які дії Росії щодо переривання цього критично важливого експорту зерна є, по суті, заявою про те, що люди та сім’ї в усьому світі повинні платити більше за їжу або голодувати. Призупинивши цю домовленість, Росія знову використовує продовольство як зброю у війні, яку вона розпочала, безпосередньо впливаючи на країни з низьким і середнім рівнем доходу та світові ціни на продовольство, а також посилюючи і без того жахливу гуманітарну кризу та відсутність продовольчої безпеки".
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Блінкен додав, що з кінця липня угода дозволила експортувати понад 9 мільйонів тонн зерна та знизити ціни в усьому світі, і закликав Москву відновити свою участь "в життєво необхідній ініціативі" .
"Рішення Росії призупинити участь у Чорноморській угоді ставить під загрозу основний шлях експорту зерна та добрив, які вкрай необхідні для вирішення глобальної продовольчої кризи, спричиненої її війною проти України", - прокоментував у Twitter верховний представник ЄС з міжнародних питань Жозеп Боррель і додав, що ЄС закликає Росію скасувати своє рішення.
Напередодні в Організації Об’єднаних Націй заявили, що "життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу", щодо цього тривають переговори із владою Росії, пише "Радіо Свобода". Стефан Дюжаррик, речник генсека ООН, заявив, що організація "в контакті з російським керівництвом з цього приводу".
В суботу російське Міністерство оборони заявило, що "російська сторона призупиняє участь у реалізації угод щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів" і звинуватило Україну та британських експертів в організації нападу на російські кораблі та цивільні судна в районі Севастополя. Британія відкинула звинувачення Росії щодо участі британських експертів в такому нападі.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в твіті звинуватив Москву в тому, що вона "під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей". Він закликав держави "вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов’язань".
Раніше російський президент Путін погрожував припинити участь Росії в зерновій угоді, через атаки на Керченський міст. Україна не взяла на себе відповідальність за вибух на мосту раніше цього місяця.
Як повідомляв Голос Америки, цього тижня Україна звинуватила Росію в штучній затримці інспекції суден в Босфорі, через яку українські порти змушені працювати лише на 30% потужності.
Домовленість, укладена 22 липня за посередництва Туреччини та ООН, дозволяла експортувати українське зерно через Чорне море на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.
У статті використано матеріали Reuters, "Радіо Свобода"
Всі новини дня
Ломаченко здобув перемогу на рингу у Нью-Йорку
Український боксер Василь Ломаченко переміг американця Джемейна Ортіса в ніч проти 30 жовтня. Поєдинок тривав 12 раундів і відбувався на арені в Madison Square Garden у Нью-Йорку (США).
Поєдинок завершився одноголосним рішенням суддів на користь українця – 115:113, 116:112, 117:111.
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Тепер Ломаченко може зустрітися з американцем Девіном Хейні у бою за всі чемпіонські пояси легкої ваги та звання абсолютного чемпіона світу.
34-річний Ломаченко має 17 перемог (11 – нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. Він володів поясами WBC, WBA Super та WBO в легкій вазі, доки в жовтні 2020 року не втратив їх, програвши американцю Теофімо Лопесу.
26-річний Ортіс має 16 перемог (8 – нокаутом), одна нічия та одна поразка.
Василь Ломаченко у лютому цього року, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, став на захист України від російської армії, долучившись до лав тероборони.
Як українці шукають житло у Німеччині. Відео
У Німеччині українці, що тікають від війни, можуть отримати соціальне житло. Якщо родина знайде квартиру вартістю до 1000 євро на місяць, держава покриє орендну плату. Для цього деякі німці навмисно знижують ціни на свої квартири.
- Голос Америки
Від Калінінграда до Афганістану. Росія шукає військових для війни проти України
Через брак боєспроможних військових Росія оголила свої позиції у Калінінграді та намагається закликати на допомогу колишніх ворогів – афганських командос, підготовлених США та Британією, які залишилися без роботи після приходу до влади Талібану в Афганістані, пишуть ЗМІ.
Як повідомив днями американський часопис Forbes, для посилення своїх військ в Україні Кремль перекинув туди 11-й армійський корпус з Калінінграда, північного російського анклаву. Але українська армія швидко його знищила.
Калінінград зараз майже беззахисний, і загроза, яку війська області колись становили для НАТО... зниклаForbes
Як пише Forbes, невдала російська війна проти української армії змінила розклад сил на півночі Європи. Корпус, що нараховував не менше 12 000 російських і був стратегічно розташований між двома країнами НАТО вздовж Балтійського моря, був розбитий армією України.
«Калінінград зараз майже беззахисний, і загроза, яку війська області колись становили для НАТО... зникла», – зауважує кореспондент Forbes.
До складу 11-го армійського корпусу, який підпорядковувався Балтійському флоту РФ, входили моторизована дивізія, окремий моторизований полк, артилерія, ракети, війська ППО та підрозділи забезпечення, пише Forbes.
Раніше країни НАТО з занепокоєнням спостерігали, як Росія нарощує свою військову присутність на західному кордоні Литви, однієї з найслабших держав-членів альянсу. Крім 11-го корпусу в Калінінграді, на заході Росії на східному кордоні країн Балтії були ще 18-тисячні сухопутні сили.
Але з початком повномасштабного вторгнення в Україну все кардинально змінилося – Кремль направив на війну проти України 80% своїх сухопутних сил «і відразу втратив багато з них у приреченій спробі захопити Київ», пише Forbes.
Після цього, відчайдушно потребуючи свіжих військ, Кремль мобілізував 11-й армійський корпус і літаками та кораблями перекинув його до Білгорода на півдні Росії, а потім на Харківщину, йдеться в статті.
Три місяці важких боїв підірвали сили корпусу. Як пише Reuters, посилаючись на деякі документи 11-го армійського корпусу, які потрапили в руки журналістів, перед великим українським контрнаступом, у ньому залишалося близько 70% бойового складу. А деякі батальйони нараховували лише десяту частину їхньої початкової живої сили.
Після українського наступу 11-й корпус постраждав сильніше, ніж інші, пише Forbes. Але найважливіше для НАТО, зауважує американський часопис, є те, що 11-й армійський корпус вже не зможе захищати Калінінград і загрожувати східному флангу НАТО.
Гостра потреба у підготовлених військових кадрах змусила Росію рекрутувати добровольців із ще віддаленіших місць. Часопис Foreign Policy написав цього тижня, що Росія шукає рекрутів серед членів елітного Корпусу командос Національної армії Афганістану, яких колись тренували Сполучені Штати та західні союзники.
Численні афганські військові та джерела безпеки кажуть, що навчена США легка піхота, могла б змінити ситуацію на користь Росії на полі бою в УкраїніForeign Policy
Коли країну захопив Талібан минулого року, було евакуйовано лише кілька сотень старших офіцерів, а тисячі солдатів втекли до сусідніх регіонів. Багато спецназівців, які залишилися в Афганістані, переховуються, щоб уникнути захоплення та страти. За американськими даними, в Афганістані має бути від 20 до 30 тисяч командос, і до них почали звертатися з пропозиціями росіяни, щоб ті долучилися до російського війська у війні проти України.
«Численні афганські військові та джерела безпеки кажуть, що навчена США легка піхота, яка воювала разом зі спеціальними силами США та інших союзників протягом майже 20 років, могла б змінити ситуацію на користь Росії на полі бою в Україні», – пише часопис Foreign Policy.
Видання нагадує, що Сполучені Штати витратили майже 90 мільярдів доларів на створення Афганських національних сил оборони та безпеки. І хоча афганська армія в цілому відмовилася воювати та передала країну Талібану за лічені тижні, коммандос, каже Foreign Policy, мають кращу репутацію, бо їх тренували морські котики ВМС США та Британська спецслужба.
Нині, як каже часопису колишній високопоставлений співробітник служби безпеки Афганістану, який побажав залишитися анонімним, їх намагається вербувати "Група Вагнера", приватна воєнна компанія, якою керує соратник президента Путіна Євген Пригожин. Як стверджує інше військове джерело: «У них немає ні країни, ні роботи, ні майбутнього. Їм нема чого втрачати»
Афганські військові, які говорили з часописом, кажуть, що їхні колишні колеги не хотіли б воювати на боці Росії, бо після радянського вторгнення в Афганістан у 1979 році та 10-літньої радянської окупації, вважають Росію ворогом, але залишившись без засобів до існування, можуть не мати іншого виходу, ніж вступити до російського приватного війська.
- Тетяна Ворожко
- Голос Америки
Наскільки серйозною є загроза використання Росією "брудної бомби", ядерної чи хімічної зброї? Відео
США не бачать ознак того, що Росія може готуватися до застосування ядерної чи хімічної зброї проти України. Наскільки серйозною є загроза, що Росія піде на використання "брудної бомби", ядерної чи хімічної зброї – грузинський відділ Голосу Америки розпитав експертів.
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