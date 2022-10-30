Москва "використовує їжу як зброю" - США та ЄС відреагували на вихід Росії із зернової угоди

Президент США Джо Байден назвав рішення Москви про вихід Росії із зернової угоди "абсолютно обурливим". Він сказав, що це посилить голод і що "нема жодних причин це робити".

Держсекретар США Ентоні Блінкен у заяві 29 жовтня заявив, що Кремль використовує їжу як зброю: "Будь-які дії Росії щодо переривання цього критично важливого експорту зерна є, по суті, заявою про те, що люди та сім’ї в усьому світі повинні платити більше за їжу або голодувати. Призупинивши цю домовленість, Росія знову використовує продовольство як зброю у війні, яку вона розпочала, безпосередньо впливаючи на країни з низьким і середнім рівнем доходу та світові ціни на продовольство, а також посилюючи і без того жахливу гуманітарну кризу та відсутність продовольчої безпеки".

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Блінкен додав, що з кінця липня угода дозволила експортувати понад 9 мільйонів тонн зерна та знизити ціни в усьому світі, і закликав Москву відновити свою участь "в життєво необхідній ініціативі" .

"Рішення Росії призупинити участь у Чорноморській угоді ставить під загрозу основний шлях експорту зерна та добрив, які вкрай необхідні для вирішення глобальної продовольчої кризи, спричиненої її війною проти України", - прокоментував у Twitter верховний представник ЄС з міжнародних питань Жозеп Боррель і додав, що ЄС закликає Росію скасувати своє рішення.

Напередодні в Організації Об’єднаних Націй заявили, що "життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу", щодо цього тривають переговори із владою Росії, пише "Радіо Свобода". Стефан Дюжаррик, речник генсека ООН, заявив, що організація "в контакті з російським керівництвом з цього приводу".

В суботу російське Міністерство оборони заявило, що "російська сторона призупиняє участь у реалізації угод щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів" і звинуватило Україну та британських експертів в організації нападу на російські кораблі та цивільні судна в районі Севастополя. Британія відкинула звинувачення Росії щодо участі британських експертів в такому нападі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в твіті звинуватив Москву в тому, що вона "під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей". Він закликав держави "вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов’язань".

Раніше російський президент Путін погрожував припинити участь Росії в зерновій угоді, через атаки на Керченський міст. Україна не взяла на себе відповідальність за вибух на мосту раніше цього місяця.

Як повідомляв Голос Америки, цього тижня Україна звинуватила Росію в штучній затримці інспекції суден в Босфорі, через яку українські порти змушені працювати лише на 30% потужності.

Домовленість, укладена 22 липня за посередництва Туреччини та ООН, дозволяла експортувати українське зерно через Чорне море на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.

У статті використано матеріали Reuters, "Радіо Свобода"