США зацікавлені, щоб Україна та Китай продовжували діалог - Білий дім

У США волонтери рятують українське сучасне мистецтво від бомб і забуття. Вони взялись за місію показати сучасне українське мистецтво з Харкова. Дві харків'янки, які проживають у Лос-Анджелесі, заснували неприбуткову організацію Art territoryUA. Жінки хочуть довести, що українське мистецтво може стати гравцем на міжнародному ринку.

У будинку харків’янки Ольги Севериної у Лос-Анджелесі десятки картин. Це мистецтво українських сучасних художників, які її колеги вивезла до Лос-Анджелеса. Їхня мета показати ці роботи американській публіці.

"Це культурна дипломатія в чистому виді. Наша велика ціль зараз, коли весь світ почув український голос, дізнався, що таке є Україна - рухатись далі, відбудовувати цю дипломатію і показувати, що українське мистецтво воно не десь в дев'яностих залишилося, а це сучасне мистецтво, воно рухається". – розповідає Ольга Северина, співзасновниця організації Art territory UA

Ольга Северина є співзасновницею неприбуткового проекту Art territory UA, мета якого врятувати українське мистецтво від наслідків війни та пропагувати його світові.

Інша співзасновниця проекту, мистецтвознавиця Марія Мануленко каже, все почалось із того, що вона разом із подругою у червні торік влаштувала виставку українських митців Колорадо. Серед них були роботи художників, які на той час перебували на фронті.

"Виставка була дуже успішна. Тобто ми продали майже на дев'яносто тисяч доларів двадцять вісім картин". – каже Марія Мануленко, співзасновниця організації ArtterritoryUA.

Після такого успіху Марина зв'язалась з Ольгою і вони започаткували проект. Працюють Марина і Ольга поки що здебільшого із харківськими митцями. За рік організували 5 виставок-фандрейзингів у різних штатах США. За цей час зібрали понад 800 тисяч доларів. Інколи Марина вивозила роботи самотужки, з Харкова, який бомбили росіяни.

"Американська публіка дуже вражена якістю, майстерністю роботи і зацікавленістю українським мистецтвом". – каже Марія Мануленко.

В ArtterritoryUA кажуть - не лише намагаються показати роботи українських художників та зібрати гроші на армію, але й підтримати самих художників. Багато з них покинули рідні міста чи вирушили на фронт.

Поліна Кузнецова, молода українська художниця, яка все життя творила у Харкові. Після повномасштабного вторгнення Поліна стала вимушеною переселенкою в естонському Талліні - та через 6 місяців повернулась в Україну. Щоправда, не рідного Харкова, а до Києва. Зараз вона пише часто як ніколи - всі свої почуття передає на полотно. Жінка каже, як художниці їй важливо, щоб ці роботи побачив світ.

"Люди, які мені допомагають і які цим займаються, вони показують світу. Для мене зараз дуже важливо показувати мистецтво. Щоб привертати увагу і для нашої країни, і просто аби показати, хто ми є українці", – каже художниця Поліна Кузнецова.

Це дуже швидко може зникнути

В ArtterritoryUA наголошують, що не лише сучасне українське мистецтво потребує уваги, а й те що зберігається у музеях, особливо в областях, які страждають від постійних обстрілів.

"Це дуже швидко може зникнути. Ми бачимо це і для мене це великий біль, тому що я розумію, що багато музеїв, багато спадщини цієї, вона все залишилась зараз, і я не знаю, в якому стані. Тобто це теж всі музеї. Це велике питання, як вони там зберігаються, яка температура, яке світло? Це дуже боляче думати про це", – каже Ольга Северина, співзасновниця організації ArtterritoryUA.

ArtterritoryUA також співпрацює з Четвертим блоком - харківським музеєм плакату, тож до виставок також залучає і плакатне мистецтво.

Згідно з даними ЮНЕСКО, культурної, освітньої та наукової агенції ООН, після російського вторгнення 24 лютого минулого року було пошкоджено понад 240 об’єктів української спадщини.

Станом на 22 лютого 2023 року ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 241 об’єкта з 24 лютого 2022 року: 106 культових споруд, 18 музеїв, 86 будівель, що представляють історичний та/або художній інтерес, 19 пам'ятників, 12 бібліотек.

Українські офіційні особи кажуть, що російські війська пограбували або пошкодили понад 30 музеїв — у тому числі кілька в Херсоні, в Маріуполі та Мелітополі. Українські прокурори та керівники музеїв кажуть, що, зокрема, у Херсоні росіяни вкрали понад 15 тисяч предметів образотворчого мистецтва та унікальних артефактів.

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