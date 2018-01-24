Британську комедію “Смерть Сталіна” у Москві вважають загрозою російсько-радянській ідеології

Кінофільм режисера Армандо Іануччі “Смерть Сталіна” мав з’явитися у російських кінотеатрах у четвер 25 січня, але Міністерство культури Росії заборонило показ на тлі заяв у Москві, що комедія принижує “гідність російських-радянських” людей та містить “елементи екстремізму”.

Московські посадовці відкликали дозвіл на комерційний показ після спеціального перегляду стрічки за участю групи політиків, представників російської кіно-індустрії та політичних активістів.

“Смерть Сталіна” - комедійна сатира, що висміює боротьбу за владу в Кремлі після смерті 1953 р. комуністичного диктатора Йосипа Сталіна, відповідального за політику державного терору з багатомільйонними жертвами.

Російські служби новин цитують міністра культури Володимира Мединского, який сказав, що “багато людей старшого покоління, і не лише, вважатимуть це висміюванням усього радянського минулого, країни, яка перемогла фашизм, та звичайних людей, і що навіть гірше, навіть жертв сталінізму”.

Міністр заявив, що цензури в Росії нема і що стрічку відправлять на додаткову “юридичну експертизу”.

Режисер Армандо Іануччі висловив британській газеті Guardian сподівання, що його фільм у Росії таки покажуть.

Підтримка ностальгії за радянським

Комедія “Смерть Сталіна” зазнає критики в Росії, в той час як новий російський кінофільм “Рух вгору” (“Движение вверх”), що прославляє спортивні досягнення Радянського Союзу, має рекордний фінансовий успіх.

Стрічка базована на подіях довкола контроверсійної фінальної гри баскетбольних команд США та СРСР на олімпіаді у Мюнхені 1972 року.

Для багатьох американців та гра стала символом “украденої” золотої медалі, коли суддя створив радянській команді шанс, додавши до гри 3 секунди.

Російський кінофільм піднесено розповідає, як радянські спортсмени, які у розпал «холодної війни» були символом Москви на міжнародній арені, змогли скористатися шансом, щоб перемогти американців з рахунком 51-50.

Фінансована з державного бюджету Росії стрічка за три тижні зібрала у касах 2,2 млрд. рублів ($38.88 million) і стала найуспішнішою з вироблених в країні.

Агенція Reuters підрахувала, що фільм “Рух вгору”, який знімала студія Микити Міхалкова - палкого прихильника президента Путіна, подивилися 8,7 млн. росіян, або приблизно один з кожних 13-ти виборців.

Одну з головних ролей фільму - радянського тренера - зіграв актор Володимир Машков, який брав участь в офіційному висуненні кандидатури Путіна на президентські вибори 18 березня цього року.

Кінорежисер Міхалков сказав на прем’єрі стрічки у Москві у грудні, що фільм є протиставленням “ворожості Заходу щодо Росії”.

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