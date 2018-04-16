Стан здоров'я колишньої першої леді США різко погіршився

Барбара Буш перебуває вдома в оточенні рідних





Барбара Буш, дружина одного американського президента і мати іншого, знаходиться в критичному стані. Незважаючи на це, вона відмовилася від подальшого лікування і вирішила перейти на паліативну терапію.



Офіс її чоловіка, екс-президента Джорджа Буша-старшого, в неділю повідомив, що 92-річна колишня перша леді прийняла це рішення після недавньої серії госпіталізацій і консультацій з сім'єю і лікарями.

Тих, хто знає Барбару Буш, не здивує те, що вона з непохитною стійкістю переносила погіршення здоров'я, турбуючись - завдяки своїй глибокій вірі - не про себе, а про інших

У повідомленні не вказується, від яких хворіб Барбару Буш лікували останнім часом, однак телеканал CNN повідомив, що вона страждає на хронічне обструктивне захворювання легень і застійну серцеву недостатність. У минулому її госпіталізували з Базедовою хворобою і бронхітом.



«Тих, хто знає Барбару Буш, не здивує те, що вона з непохитною стійкістю переносила погіршення здоров'я, турбуючись - завдяки своїй глибокій вірі - не про себе, а про інших. Вона оточена рідними, яких любить, і висловлює вдячність за численні добрі побажання на свою адресу, особливо за молитви», - наголошується в заяві.



Прес-секретар президента Дональда Трампа Сара Гакабі Сандерс повідомила ввечері в неділю, що «президент і перша леді моляться за всю сім'ю Бушів».



Барбара Буш, відома відвертістю і самокритичними дотепними висловами, була першою леді з 1989 по 1993 рік, коли її чоловік - Джордж Буш-старший - був 41-м президентом США. Сьогодні йому 93 роки і його здоров'я в останні роки також похитнулося.

Барбара Буш - мати Джорджа Буша-молодшого, 43-го президента США, і колишнього губернатора Флориди Джеба Буша.





Крім неї, лише одна жінка в історії США була і першою леді, і матір'ю президента. Ебіґейл Адамс була дружиною другого президента США Джона Адамса і матір'ю шостого президента Джона Квінсі Адамса.



Джордж і Барбара Буш одружилися 6 січня 1945 року. У них народилися шестеро дітей, і вони перебувають у шлюбі довше, ніж будь-яке інша президентське подружжя в американській історії.



Барбара Буш завжди активно виступала на захист свого чоловіка і дітей. Лише два роки тому, в 2016 році, вона брала участь в передвиборчій кампанії свого сина Джеба, який висунув свою кандидатуру на пост президента США.

У якості першої леді вона зосередилася на проблемі грамотності і стала брати участь в роботі декількох організацій, що займаються читанням. Вона створила Фонд Барбари Буш на підтримку грамотності в сім'ї, просувала розвиток навичок читання по всій Америці, особливо у дітей.



Її сиве волосся і потрійне перлове намисто стали притаманними елементами її образу.





Її волосся посивіло в 1950-х, після того як її трирічна дочка Пауліна, яку в сім'ї звали Робін, захворіла на лейкемію і померла в жовтні 1953 року. Пізніше вона вирішила, що фарбоване волосся їй не підходитьь, а сивина відповідає образу «народної бабусі», який склався навколо неї в суспільстві.



Що стосується перлового намиста, то воно стало модним трендом після того, як Барбара Буш з'явилася в ньому на інавгурації свого чоловіка в 1989 році. Намисто стало невід'ємною частиною її іміджу, але пізніше вона сказала, що вибрала його, щоб приховати зморшки на шиї. Це щире визнання лише зміцнило уявлення про неї як про людину здорового глузду.

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